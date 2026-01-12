自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

研究發現高蛋白飲食 可顯著降低霍亂感染率

2026/01/12 11:13

研究發現，高蛋白飲食可能降低霍亂感染率。圖為示意圖。（擷自X@LoriShemek）

研究發現，高蛋白飲食可能降低霍亂感染率。圖為示意圖。（擷自X@LoriShemek）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕霍亂是1種危險的細菌性疾病，會導致嚴重腹瀉，若不及時治療可能致命。美國1項研究發現，人們的飲食習慣可顯著降低霍亂感染率。該研究發表在《細胞宿主與微生物》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國加州大學河濱分校科的研究團隊餵食感染霍亂的小鼠高蛋白、高碳水化合物或高脂肪的食物，然後測量霍亂弧菌在腸道內的生長情況。

研究結果顯示，高脂飲食對感染幾乎沒有影響，高碳水化合物飲食也只帶來輕微益處。相較之下，富含乳蛋白或小麥麩質的飲食幾乎完全阻止了細菌的繁殖。

研究團隊表示，與均衡飲食相比，高蛋白飲食具有最強的抗霍亂效果，且並非所有蛋白質都能發揮相同效果。

研究團隊仔細分析後發現，某些蛋白質才會干擾霍亂弧菌表面1種微小的針狀結構，該結構用於將毒素注入附近的細胞。當此類結構受到抑制時，被稱為第六型細菌分泌系統（T6SS）的機制就會失效，使霍亂弧菌更難殺死競爭性細菌並在腸道內定植。

霍亂在亞洲和撒哈拉以南非洲部分地區，尤其是在清潔飲用水匱乏的地區，仍構成嚴重的健康威脅。雖然抗生素可以縮短病程，但無法清除細菌釋放的有害毒素。

研究團隊指出，雖然此研究實驗對象為小鼠，但研究團隊預計高蛋白飲食對人類也會有類似影響。研究人員補充，目前來看飲食策略可以作為一種低成本、低風險工具，降低易感染人群感染嚴重程度或可能性。

另外研究團隊懷疑，此飲食療法應用於霍亂以外的其他病原體，也能看到有益效果。研究成員希望將來能在其他傳染性細菌上測試飲食療法。

