睪固酮下降恐引發男性更年期 多元治療助重拾健康與自信

〔記者廖雪茹／新竹報導〕根據台灣統計，45歲的中年男性，已有2成左右的出現男性荷爾蒙偏低的情形。一名50歲男士因為越來越無法「重振雄風」，自信頓失，只好靠著吃壯陽藥來維持夫妻的和諧，但又不想每次都靠吃藥，便求診泌尿科；醫師先抽血檢查，發現患者的指數出現荷爾蒙下降的情況，透過吃藥和打針劑，不到半年就重現男性雄風。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉指出，隨著年齡增長，男性體內荷爾蒙睪固酮也會逐漸下降，男性約從40歲起，睾丸功能便開始衰退，平均會以每年1%至2%的速度減少，若低於標準值，可能導致「男性更年期」的發生。

李聖偉表示，男性更年期常見的兩大症狀，包括性慾降低、勃起硬度不如以往。除此之外，也可能伴隨容易疲倦、精神不濟、活力下降，甚至身高變矮等狀況。建議民眾可先透過「男性更年期評估表」進行初步自我檢測，根據聖路易大學老化男人睪固酮低下問卷症狀包含：性慾降低、活力下降、體力下降、感覺身高變矮、生活變得比較沒樂趣、容易覺得悲傷或沮喪、勃起較不堅挺、運動能力變差、晚餐後容易打瞌睡、工作表現不佳。若發現有相關症狀，醫師會安排抽血檢驗，確認睾固酮濃度是否偏低（<3.5ng/ml），才能正確診斷是否進入男性更年期。

在治療方面，部分男性可先透過生活型態調整改善，包括增加重訓運動強度，或補充鋅等營養素；若需更直接的治療，目前也有健保針劑、鼻噴劑以及皮膚塗抹凝膠等多種補充方式可選擇。治療過程中，醫師也會定期安排追蹤抽血，以確保安全性。

李聖偉提醒，並非每個人都適合補充男性荷爾蒙，例如有攝護腺癌或血液黏稠度過高等的患者，皆需特別謹慎。同時，如果有打算繼續生育的男性，也不建議使用，因為服用賀爾蒙藥物，會降低精蟲的數量和活動力。若補充荷爾蒙效果不理想，仍可再評估是否為血管或其他因素所致，目前也可透過低能量體外震波等方式，協助改善局部血流與功能。

李醫師呼籲，男性朋友從40歲開始就應更加關注自身身心變化，若出現相關症狀，建議及早就醫諮詢，由專業醫療團隊進行評估與治療，找回健康與自信。

