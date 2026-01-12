自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

44歲男血便誤當痔瘡 未達篩檢年齡一照竟是大腸癌

2026/01/12 10:23

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫。（豐原醫院提供）

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名44歲男性平日以外食為主，且爺爺曾罹患大腸癌，父親也有大腸腺瘤性瘜肉病史，屬於大腸癌高風險族群，但長期解血便卻自以為是痔瘡而未積極就醫，因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診，經舒眠麻醉大腸鏡檢查，在腸道內發現約3公分的腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，合併內痔出血情形，經切除腫瘤及安排病理切片檢查，確診罹患大腸癌。

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。很多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90 %。（豐原醫院提供）

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90 %。（豐原醫院提供）

黃泰銘指出，研究顯示一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘表示，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，5年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

男子腸道內發現多顆腫瘤，最大的達3公分。（豐原醫院提供）

男子腸道內發現多顆腫瘤，最大的達3公分。（豐原醫院提供）

此外，國民健康署目前提供45-74歲民眾及40-44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每2年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中