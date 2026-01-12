44歲男血便誤當痔瘡 未達篩檢年齡一照竟是大腸癌

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名44歲男性平日以外食為主，且爺爺曾罹患大腸癌，父親也有大腸腺瘤性瘜肉病史，屬於大腸癌高風險族群，但長期解血便卻自以為是痔瘡而未積極就醫，因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診，經舒眠麻醉大腸鏡檢查，在腸道內發現約3公分的腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，合併內痔出血情形，經切除腫瘤及安排病理切片檢查，確診罹患大腸癌。

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。很多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

請繼續往下閱讀...

豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90 %。（豐原醫院提供）

黃泰銘指出，研究顯示一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘表示，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，5年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，5年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

男子腸道內發現多顆腫瘤，最大的達3公分。（豐原醫院提供）

此外，國民健康署目前提供45-74歲民眾及40-44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每2年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法