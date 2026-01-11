別再說沒預兆！900萬人研究證實：99％心肌梗塞都與「這4件事」有關

心肌梗塞看似突發，其實高達99%都有跡可循。最新研究證實，高血壓、高膽固醇、高血糖與吸菸是四大致命元凶，其中高血壓更是頭號殺手。圖為情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕心肌梗塞或中風發生時，往往讓人感到措手不及，但最新大型研究顯示，這些致命危機其實「極少」在毫無預警的情況下發生。一項針對超過900萬人的跨國數據分析發現，高達99％的心血管疾病發作，事前都已出現四大危險因子的其中之一，分別是：高血壓、高膽固醇、高血糖與吸菸。

據科普網站《Science Alert》報導，這項發表於《美國心臟病學會期刊》（JACC）的研究，分析了美國與南韓共900萬名成年人的健康數據。結果顯示，幾乎所有（99％）遭遇嚴重心血管事件（如心臟病發作、中風或心臟衰竭）的患者，在發病前都至少具備上述四項危險因子中的一項。

這打破了許多人認為心血管疾病是「隨機殺手」的迷思。即便是通常被認為風險較低的「60歲以下女性」族群，研究也發現，超過95％的心臟病或中風案例，都與這四大因子脫不了關係。

高血壓最致命 93％患者都有它

在四大惡霸中，「高血壓」被證實是頭號殺手。數據顯示，在美國與南韓，超過93％經歷過心肌梗塞或中風的患者，在發病前都已患有高血壓。這意味著，控制血壓是預防心血管悲劇的第一道、也是最重要的一道防線。

研究資深作者、美國西北大學（Northwestern University）心臟病學家葛林蘭（Philip Greenland）指出，這項研究極具說服力地證明，幾乎100％的心血管疾病都源自這些非理想的危險因子。

葛林蘭強調：「現在的目標應該是更努力去控制這些『可改變』的風險因素（如戒菸、控糖、降血壓），而不是分心去追逐那些難以治療或非主要原因的因素。」這項研究再次提醒大眾，定期健檢並控制「三高」與戒菸，就能阻斷絕大多數的致命危機。

