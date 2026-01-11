健康網》徐若瑄曝水管突爆裂 醫揭傷肋骨恐氣胸、血胸

女神徐若瑄差點因浴室水管爆裂傷及肋骨。澄清醫院中港分院表示，肋骨骨折症狀除了疼痛外，還可能引起氣胸、血胸等併發症，甚至威脅生命。（取自徐若瑄IG）

〔健康頻道／綜合報導〕女神徐若瑄昨（10）日洗澡因水管爆裂差點傷及肋骨，浴室瞬間產生巨大水壓，讓蓮蓬頭都被炸飛。澄清醫院中港分院表示，肋骨骨折症狀除了疼痛外，還可能引起氣胸、血胸等併發症，甚至威脅生命。

徐若瑄說，還好事情是發生在她身上，而不是發生在10歲兒子身上。她表示如果是孩子遇到相同狀況，不知道會有什麼後果。

澄清醫院中港分院衛教資料指出，所謂肋骨是形成胸廓的主要架構之一種骨骼，前端連結胸骨、後端則連結脊椎，左右對稱共12對，其功能是保護胸腔與臟器，然而可能因為意外傷害的碰撞、激烈動作、震盪而導致斷裂，進而引起當事者疼痛不適，事實上肋骨相較之下較為脆弱、容易骨折，因此臨床上經常有肋骨骨折的病症出現，常見是中位肋骨區域容易受傷。

●輕微肋骨骨折：固定與休養

若肋骨斷裂處僅輕微裂痕，不傷及肋間神經且也沒有感覺到太多疼痛，可以多休息，減少動作讓傷處固定休養，建議冰敷患部，並適度調整呼吸方式，多做深呼吸預防肺部其他併發症。

●中度肋骨骨折：PRP與藥物治療

肋骨斷裂三根以內，建議非侵入式保守治療，以止痛藥物、消炎藥物輔助，讓骨頭自行癒合，目前多會選用非類固醇藥品，以口服及靜脈注射，或是長效肌肉注射針劑等方式給藥，評估患者自行癒合能力，醫師會做出最合適的治療方案判斷。

●嚴重肋骨骨折：肋骨骨折復位手術

當肋骨斷裂數量超過三根，每根肋骨有多處斷裂，或是不單純肋骨骨折，甚至合併氣胸、血胸、其他器官損傷，或是肝腎功能異常，無法長期使用止痛藥物，亦或是患者希望能更快復原，則可以考慮肋骨骨折復位手術，以鈦合金固定板和骨釘輔助，由醫師專業判斷手術做復位固定的肋骨根數，並針對患部位置、大小進行手術，此方式能有效縮短復原時間、降低併發症機率、加速重返正常生活模式。

