自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐清淡、午餐卻失控？ 營養師：吃對3元素是關鍵

2026/01/12 07:21

營養師羅晞蕾表示，較能夠撐得住體能所需的早餐組合，適量澱粉如燕麥、以及一點油脂如堅果，都是不可少的關鍵元素；示意圖。（圖取自freepik）

營養師羅晞蕾表示，較能夠撐得住體能所需的早餐組合，適量澱粉如燕麥、以及一點油脂如堅果，都是不可少的關鍵元素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過這種經驗：明明早餐吃得清爽又健康，中午卻飢不擇食開始失控？對此，營養師羅晞蕾說明，許多人早餐吃得很少、熱量低，認為這樣應該很健康，但因熱量不足，反而導致血糖忽高忽低，撐不到中午就覺得餓，或是忍不住想吃重口味食物。提醒早餐組合應掌握足夠蛋白質、澱粉與油脂等關鍵3元素，才能提供充足能量。

羅晞蕾餘臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，很多所謂的健康早餐，內容物看起來很清爽，其實常有以下狀況，包括：熱量太低、澱粉被拿掉、蛋白質不足。在這種情況下，身體所需熱量在上午時段還能撐著，但接近中午時，血糖與能量容易一起往下掉，大腦就會開始「接管點餐權」。因此，午餐自然就容易失控，超出原本的計畫；這不是你突然嘴饞，而是身體在幫你補足之前沒吃到的能量。

對此，羅晞蕾提出建議，較能夠撐得住體能所需的早餐組合，應具有以下3元素：

足夠的蛋白質：如蛋、豆漿、優格、肉類等。

適量澱粉：如燕麥、全麥吐司、地瓜、馬鈴薯等。

一點油脂：如堅果、橄欖油、酪梨等。

羅晞蕾並強調，這樣的早餐內容，不會讓血糖忽高忽低，中午身體自然不會那麼急著補救。若發現自己中午很容易亂吃，先別急著檢討那一餐，有時候可能是早餐沒有好好撐住你，提醒把每天早上的能量顧好，中午才會吃得穩定不失控。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中