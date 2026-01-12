健康網》早餐清淡、午餐卻失控？ 營養師：吃對3元素是關鍵

營養師羅晞蕾表示，較能夠撐得住體能所需的早餐組合，適量澱粉如燕麥、以及一點油脂如堅果，都是不可少的關鍵元素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過這種經驗：明明早餐吃得清爽又健康，中午卻飢不擇食開始失控？對此，營養師羅晞蕾說明，許多人早餐吃得很少、熱量低，認為這樣應該很健康，但因熱量不足，反而導致血糖忽高忽低，撐不到中午就覺得餓，或是忍不住想吃重口味食物。提醒早餐組合應掌握足夠蛋白質、澱粉與油脂等關鍵3元素，才能提供充足能量。

羅晞蕾餘臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，很多所謂的健康早餐，內容物看起來很清爽，其實常有以下狀況，包括：熱量太低、澱粉被拿掉、蛋白質不足。在這種情況下，身體所需熱量在上午時段還能撐著，但接近中午時，血糖與能量容易一起往下掉，大腦就會開始「接管點餐權」。因此，午餐自然就容易失控，超出原本的計畫；這不是你突然嘴饞，而是身體在幫你補足之前沒吃到的能量。

對此，羅晞蕾提出建議，較能夠撐得住體能所需的早餐組合，應具有以下3元素：

●足夠的蛋白質：如蛋、豆漿、優格、肉類等。

●適量澱粉：如燕麥、全麥吐司、地瓜、馬鈴薯等。

●一點油脂：如堅果、橄欖油、酪梨等。

羅晞蕾並強調，這樣的早餐內容，不會讓血糖忽高忽低，中午身體自然不會那麼急著補救。若發現自己中午很容易亂吃，先別急著檢討那一餐，有時候可能是早餐沒有好好撐住你，提醒把每天早上的能量顧好，中午才會吃得穩定不失控。

