健康網》40歲男脹氣不適 醫一查發現巨大肝腫瘤 小心「這警訊」

肝癌患者主因有8成是慢性B、C型肝炎感染，肝炎患者務必要定期追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位40歲男病患，近期因為脹氣不舒服而就醫，他原本以為醫師只要為他開點消脹氣藥就好。不過，醫師察覺病人「臉色不對、肚子大得不自然」，進一步超音波檢查竟發現，病人已有嚴重的肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書專頁指出，門診來了一位40歲男病患，一坐下就說想要開點消脹氣藥，進一步安排病人進行超音波檢查，檢查後發現不是脹氣，是滿肚子的腹水，在影像底下已是嚴重的肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤，突破之間氣氛瞬間安靜。

卓韋儒提醒，肝臟沒有痛覺，等到它把肚子撐到覺得「脹」，往往都已經是晚期。民眾不要自己當醫生，以為肚子大就是變胖，特別是B/C肝帶原者，每半年的超音波，絕不能省。

護肝3撇步

根據衛福部衛教資料指出，肝癌患者主因有8成是慢性B、C型肝炎感染，其他病因如非酒精性脂肪肝病也是重要因素。要預防肝癌發生，應避免感染B、C型肝炎病毒；如為慢性B、C型肝炎患者，則要定期追蹤與治療，防止病毒危害肝臟健康，演變成肝硬化或肝癌。

國健署表示，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，尤其慢性B、C型肝炎患者，常因無症狀而忽略定期追蹤及治療，民眾把握護肝3撇步，才能遠離肝病：

●進行肝炎篩檢

若不知道自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供45到79歲之民眾，免費終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，原住民朋友放寬條件提早到40至79歲，並於114年8月1日起擴大篩檢對象，包含民國75年（含）以前出生未滿45歲者。

●慢性B、C肝炎患者要定期追蹤

若民眾篩檢發現血液B型肝炎抗原（HBsAg）陽性或C型肝炎抗體陽性（Anti-HCV）、C型肝炎病毒（HCV RNA），請記得至醫療院所肝膽腸胃科就醫，並依醫囑每3到6個月定期接受血液肝指數及腹部超音波等檢查，以早期發現肝臟病變。

●依照醫囑接受治療

B、C型肝炎目前都有藥物可治療，且健保補助，民眾只要至合作的醫療院所就醫，並遵循醫師醫囑按時服藥，能有效治療病毒型肝炎，也能降低肝癌罹患風險。

