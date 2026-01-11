自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》40歲男脹氣不適 醫一查發現巨大肝腫瘤 小心「這警訊」

2026/01/11 18:26

肝癌患者主因有8成是慢性B、C型肝炎感染，肝炎患者務必要定期追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

肝癌患者主因有8成是慢性B、C型肝炎感染，肝炎患者務必要定期追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位40歲男病患，近期因為脹氣不舒服而就醫，他原本以為醫師只要為他開點消脹氣藥就好。不過，醫師察覺病人「臉色不對、肚子大得不自然」，進一步超音波檢查竟發現，病人已有嚴重的肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書專頁指出，門診來了一位40歲男病患，一坐下就說想要開點消脹氣藥，進一步安排病人進行超音波檢查，檢查後發現不是脹氣，是滿肚子的腹水，在影像底下已是嚴重的肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤，突破之間氣氛瞬間安靜。

卓韋儒提醒，肝臟沒有痛覺，等到它把肚子撐到覺得「脹」，往往都已經是晚期。民眾不要自己當醫生，以為肚子大就是變胖，特別是B/C肝帶原者，每半年的超音波，絕不能省。

護肝3撇步

根據衛福部衛教資料指出，肝癌患者主因有8成是慢性B、C型肝炎感染，其他病因如非酒精性脂肪肝病也是重要因素。要預防肝癌發生，應避免感染B、C型肝炎病毒；如為慢性B、C型肝炎患者，則要定期追蹤與治療，防止病毒危害肝臟健康，演變成肝硬化或肝癌。

國健署表示，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，尤其慢性B、C型肝炎患者，常因無症狀而忽略定期追蹤及治療，民眾把握護肝3撇步，才能遠離肝病：

●進行肝炎篩檢

若不知道自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供45到79歲之民眾，免費終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，原住民朋友放寬條件提早到40至79歲，並於114年8月1日起擴大篩檢對象，包含民國75年（含）以前出生未滿45歲者。

●慢性B、C肝炎患者要定期追蹤

若民眾篩檢發現血液B型肝炎抗原（HBsAg）陽性或C型肝炎抗體陽性（Anti-HCV）、C型肝炎病毒（HCV RNA），請記得至醫療院所肝膽腸胃科就醫，並依醫囑每3到6個月定期接受血液肝指數及腹部超音波等檢查，以早期發現肝臟病變。

●依照醫囑接受治療

B、C型肝炎目前都有藥物可治療，且健保補助，民眾只要至合作的醫療院所就醫，並遵循醫師醫囑按時服藥，能有效治療病毒型肝炎，也能降低肝癌罹患風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中