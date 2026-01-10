春節急診量能監測機制 衛福部下週公布相關細節

衛福部今年雙管齊下，鼓勵醫療院所加開特別門診分流人潮，並規劃在春節期間啟動「急診量能監測機制」。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為避免春節連假急診壅塞惡夢重演，衛福部今年雙管齊下，一方面鼓勵醫療院所加開特別門診分流人潮，另一方面也將在春節期間啟動「急診量能監測機制」，要求醫院填報7項指標，包括「急診每日等待住院人數」將首度區分成人與兒童，相關措施預計在1月15日對外說明。

衛福部次長林靜儀指出，過去急診壅塞往往與假期間門診開診減少有關，今年將有更多鼓勵開診的措施，希望從源頭分流、降低急診壓力。

此外，衛福部也規劃加強急診量能監測。醫事司副司長劉玉菁說明，春節期間將要求全台205家急救責任醫院填報7項急診量能指標，1月12日先透過「緊急醫療管理系統」試填，測試流程是否順暢，若執行上有困難會立即調整，相關填報設計原則是「不增加第一線負擔」，資料將由醫院資訊系統自動產出，不需急診人員人工計算。

至於監測後的應變，劉玉菁說，會依既有區域聯防架構運作，透過各區緊急醫療應變中心協調有量能的醫院分流收治，監測指標只是讓監測作業能更即時、更精準。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，7項指標涵蓋急診每日等待住院人數、轉住院超過48小時比率、檢傷一級病人6小時內進入加護病房比率、待床占用留觀床比率、急性病床可收治率、急診轉住院占比及特別門診開診情形，這些指標可分為量能、流程效率與分流配套三大類，數據在醫院既有系統中即可取得，透過即時通報與整合，衛福部就能像掌握「即時路況」一樣調度資源，避免春節前後再度出現大規模急診壅塞，相關指標將以衛福部後續公布為準。

林口長庚醫院院長陳建宗也表示，相關作法與醫院既有運作差異不大，急診與門診排班、量能調控本來就是日常工作，資料也都在系統中，對第一線不會增加負擔，「就是希望病人不要在急診等太久。」

