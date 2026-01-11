健康網》寒冬洗澡5大NG行為 易遭「冷休克」致命

寒冬洗澡有撇步，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，太快脫光身上衣物，身體立刻進入「冷休克模式」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕浴室，其實是冬天最危險的密室，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，寒流的日子裡，脫掉身上笨重的衣服，進入全屋子中室溫較低的浴室，這一脫衣服，身體立刻進入「冷休克模式」。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提出，一般來說臥室20°C，客廳可能為18°C，但到了浴室就成了10-12°C，加上脫了衣服，身體的交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓瞬間飆升。若是開了熱水，直接往身上沖水，血管又被迫快速擴張，這種冷熱的劇烈切換，對心臟與血管來說，就像被來回拉扯的橡皮筋。

他提醒，網傳「老人家冬天洗澡必須由腳往頭洗，先洗頭容易中風，因為頭部潮濕和寒冷時，血液將流向頭部取暖。如果血管收窄，很可能會導致血管破裂…」黃軒指出，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係。

黃軒分享寒冬洗澡的5個NG作法：

●洗前不暖身，直接脫光。

●浴室冰冷，沒有任何暖氣。

●水溫一次開到很熱。

●洗太久、蒸到頭昏。

●洗完立刻衝出浴室吹冷風。

最佳保命洗澡順序：

●洗前

先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3-5分鐘。穿著衣服在浴室適應溫度再脫衣服，建議浴室溫度不低於18°C，避免在極冷環境下沐浴。

●洗時

先沖腳→小腿→手臂→再到身體。需注意水溫「溫熱即可」，不是燙。洗澡時間控制在10-15分鐘內。

●洗後

先擦乾、穿好衣服，在浴室坐1-2分鐘再走出來，避免立刻彎腰、蹲下。

