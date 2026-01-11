自由電子報
健康 > 杏林動態

天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」

2026/01/11 14:33

南投竹山紫南宮與捐血中心舉辦「捐血送錢母」，捐血500西西就可獲金、銀馬年錢母1對。（記者劉濱銓攝）

南投竹山紫南宮與捐血中心舉辦「捐血送錢母」，捐血500西西就可獲金、銀馬年錢母1對。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。

台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血庫總存量只剩4.3天，其中O型血、A型血存量分別只剩3.6天、3.8天，屬於急缺狀態，AB型血與B型血存量，則各為5.4天與6天也屬偏低，為鼓勵民眾踴躍捐血，特別與竹山紫南宮舉辦捐血送錢母，假日還出動3輛捐血車，並擺放缺血旗幟，希望吸引更多民眾捐血。

紫南宮則說，民眾只要響應廟區捐血活動，凡捐血250西西，就能獲得1枚馬年銀錢母，捐血500西西，則可獲金、銀錢母1對，且為協助捐血中心，廟區幾乎每天都有捐血活動，呼籲民眾挽袖捐血做公益，還能拿到新年錢母，招財保平安。

天氣寒冷血庫「鬧血荒」，南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，吸引民眾響應捐血。（記者劉濱銓攝）

天氣寒冷血庫「鬧血荒」，南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，吸引民眾響應捐血。（記者劉濱銓攝）

