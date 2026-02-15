自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》大掃除最怕不是累 是腰先出事

2026/02/15 08:09

大掃除時腰背痠痛，常與長時間維持彎腰姿勢等有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

大掃除時腰背痠痛，常與長時間維持彎腰姿勢等有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合頻道〕年節將近，家家戶戶忙著年前大掃除，但長時間彎腰、蹲跪擦拭、反覆搬動重物，常讓不少人還沒掃完就先出現腰痠背痛。台東雲品中醫診所醫師吳沆祐指出，門診中每到年前，因掃除引發腰背不適的患者明顯增加，不少人原以為只是「累到」，其實已是腰部過度負荷的警訊。

長時間彎腰、突然出力　最容易傷腰

吳沆祐說，大掃除時腰背痠痛，常與長時間維持彎腰姿勢、反覆提重物或突然用力有關，容易造成肌肉緊繃、拉傷，甚至誘發舊傷復發。尤其平時運動量不足、腰部肌力較弱者，在短時間內大量勞動，更容易出現痠痛、痠麻或活動受限等情形。

台東雲品中醫診所醫師吳沆祐指出，腰痛不只與肌肉疲勞有關，也常見於氣血運行不暢、寒濕阻滯；圖中患者與本文無關。（吳沆祐提供）

台東雲品中醫診所醫師吳沆祐指出，腰痛不只與肌肉疲勞有關，也常見於氣血運行不暢、寒濕阻滯；圖中患者與本文無關。（吳沆祐提供）

中醫觀點：氣血不暢、寒濕阻滯是關鍵

從中醫角度來看，腰痛不只與肌肉疲勞有關，也常見於氣血運行不暢、寒濕阻滯。吳沆祐解釋，氣血循環不良會使局部肌肉僵硬、修復能力下降，痠痛感更明顯；此外，中醫認為「腎主腰脊」，腎氣較弱者，本就容易出現腰背無力、耐力不足，若再加上精神緊張、用力過度，更可能加重不適，甚至形成慢性腰痠背痛。

針灸、熱敷搭配休息　有助舒緩不適

針對掃除後出現的腰背痠痛，吳沆祐表示，中醫可透過針灸刺激腰眼、腎俞、委中等穴位，促進氣血循環、放鬆緊繃肌肉；若不方便施針，熱敷或艾灸也能達到溫陽散寒、舒緩痠痛的效果。症狀反覆或長期腰痛者，亦可在醫師評估下，搭配活血化瘀、補腎壯腰的中藥調理，提升腰部修復能力。

腎俞穴、腰眼穴和委中穴是常見的舒緩穴位。（吳沆祐提供）

腎俞穴、腰眼穴和委中穴是常見的舒緩穴位。（吳沆祐提供）

掃除前暖身、分段休息　護腰關鍵別忽略

預防勝於治療。吳沆祐提醒，掃除前可先進行簡單暖身拉伸，如腰部扭轉、抬膝等動作，讓肌肉預熱、降低拉傷風險；掃除過程中避免長時間維持同一姿勢，記得分段休息。搬重物時應以腿部力量為主，保持腰背平直，切勿突然扭轉或猛力提起。

日常也要顧腰　避免痠痛反覆上身

吳沆祐強調，不只是年終大掃除，日常做家事、勞動或久坐辦公桌前，也都是腰背痠痛的高風險時刻。只要養成正確姿勢、適度活動、規律伸展，並善用針灸、熱敷等中醫調理方式，就能有效減少腰背不適。

做好護腰保養，不僅能順利完成年前大掃除，也能讓農曆新年過得更輕鬆健康。

