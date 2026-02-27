健康網》吃蛋真的無上限？ 研究：1/3族群膽固醇恐升高

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究發現，1/3族群於對膽固醇較敏感，吸收特別好，若攝取過多，血脂數值可能出現變化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路流傳影片宣稱「吃蛋不會影響膽固醇」，甚至表示一天吃下多顆也沒問題，論點讓不少人產生疑惑。對此，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究表示，並非所有人對膽固醇的反應都相同，研究並發現，1/3族群於對膽固醇較敏感，吸收特別好，若攝取過多，血脂數值可能出現變化。因此，建議對於攝取蛋量是否影響膽固醇，仍應依據抽血數值狀況而定。

蕭捷健於臉書專頁發文分享，有患者拿著網傳影片詢問：「醫生，他們說吃蛋無上限，一天吃6顆也沒事，那我能不能也這樣吃？」對此，他表示，國外研究在攝取膽固醇後，依照抽血表現可分為2族群，約2/3的人對於膽固醇屬於無感族群，當他們攝取1顆蛋黃，肝臟可自動平衡，即使多吃，驗出來的壞膽固醇（LDL）也正常；但有約1/3的人屬於敏感族群，他們對於飲食中的膽固醇吸收佳，若攝取量增加，壞膽固醇可能也隨之上升。

請繼續往下閱讀...

此外，《JAMA》研究也顯示，飲食中膽固醇攝取量與心血管疾病風險之間存在關聯。該研究追蹤約3萬人、時間長達17年，結果發現，膽固醇攝取越多，心血管疾病風險、死亡率也呈現增加趨勢。蕭捷健解釋，這是因為敏感族群拉高了平均值，再加上整體飲食型態差異，才會將整體風險曲線往上拉高。

蕭捷健強調，健康沒有一體適用的飲食建議，若想了解自身對膽固醇反應屬於無感或敏感族群，建議可先透過抽血檢查壞膽固醇數值，接著每天吃3顆蛋或更多顆，1個月後，再抽一次血確認數據。如果數據文風不動，表示你可能是天選之人；但若壞膽固醇飆升，表示身體能接受的額度有限，那麼，不妨把營養額度留給更好吃的東西。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法