代理孕母精神疾病風險升4成 醫：若無配套 恐醫療與社政系統買單

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院昨排審「人工生殖法」修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化，不過多名民進黨立委憂心恐衝擊女性權益。對此，精神科專家提醒，國際研究已顯示代理孕母不僅面臨較高生產風險，產後數年內新發精神疾病機率也明顯升高，若制度設計未納入完整配套，最後恐由醫療與社政系統買單。

桃園療養院副院長李俊宏指出，《美國醫學會期刊（JAMA）》的研究分析加拿大安大略省2012年至2021年間逾76萬筆生產資料，其中包括758名代理孕母，研究發現，即使加拿大規定代理孕母須於懷孕前接受心理健康評估，仍有約19%曾有精神醫療診斷病史卻選擇隱匿，顯示制度難以完全篩除高風險族群。

研究也發現，代理孕母相較於自然懷孕及接受人工受孕（IVF）但自行育兒的女性，更常有過生育經驗、居住於低收入地區，且肥胖與慢性高血壓比例較高，顯示其社經背景本就較為脆弱；在排除既往精神病史後，代理孕母被診斷出新發精神疾病的風險，仍較自然受孕女性高出約43%，也比IVF懷自己孩子者高出約29%，以情緒障礙與焦慮症最常見，從受孕到確診的中位時間約為2.5年。

李俊宏指出，這個「2.5年」格外關鍵，因為多數孩子此時已回到委託家庭，代理孕母的身體與情感付出早已結束，「但精神疾病的成本卻在兩、三年後才浮現，當事人事前往往毫無預期。」研究也推測，部分代理孕母在產後與嬰兒分離時，可能出現類似收養後的分離哀傷，或因壓力與罪疚感累積，成為精神疾病的重要誘因。

李俊宏也引述國外研究，代理孕母在生產過程中發生嚴重併發症的比例，約為自然懷孕的3倍，與各國產婦照護制度差異及代理孕母族群本身的結構性脆弱性高度相關。他直言，台灣若要思考代孕法制化，不能只停留在價值辯論，而應回到科學證據與國際經驗，系統性檢視各國制度的優缺點，再問清楚「要不要法制化」以及「如果要，具體怎麼做」。

李俊宏說，若法制化通過但配套未完備，「說明白一點，後面大概就是現行的醫療跟社政系統要買單。」不論是生產併發症，或是產後心理健康問題，最後都會回到醫療體系與社會安全網承接，但現行制度幾乎沒有討論到這一塊，他強調，代孕議題不能只停留在「是否自願」，更要看到背後的結構性風險與長期代價。

