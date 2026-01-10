健康網》胸悶、氣喘冒冷汗別拖！ 醫推8習慣降低心絞痛風險

在眾多心臟疾病中，冠狀動脈心臟病是最常見且具威脅性的類型之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在眾多心臟疾病中，冠狀動脈心臟病是最常見且具威脅性的類型之一，而「心絞痛」常是其初期徵兆。常見症狀包括胸悶、氣喘、冒冷汗等。若未及時處理，可能進一步引發心肌梗塞等嚴重併發症。食品藥物管理署特別邀請台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、醫師王宗道說明心絞痛的成因、用藥與日常照護重點，協助民眾建立正確認知。

王宗道指出，心絞痛是因為心臟冠狀動脈狹窄，導致血流不足、心肌供氧量下降所產生的症狀。依嚴重程度可分為穩定型與不穩定型：

•穩定型心絞痛：又稱慢性冠狀動脈症候群，通常發生在活動時，如搬重物、爬樓梯，發作頻率較低。

•不穩定型心絞痛：又稱急性冠狀動脈症候群，休息時也可能發生，症狀頻繁且劇烈，與血管嚴重阻塞相關，風險較高。

•變異型心絞痛：則與冠狀動脈的短暫痙攣有關，未必有固定阻塞。

王宗道表示，有一半心絞痛患者，一開始就是以不穩定型的方式表現，原因是負責將膽固醇運輸到身體細胞的低密度脂蛋白膽固醇（Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C，俗稱「壞膽固醇」）在血管壁堆積形成斑塊，一旦斑塊破裂，會引發血小板聚集與凝血反應，在短時間內形成血栓，讓血流瞬間中斷，這時就可能引發急性心絞痛或更嚴重的心肌梗塞。

正確用藥可減輕症狀

心絞痛的用藥主要在改善心肌供氧與預防血栓形成。臨床常見藥品包括：

•硝酸鹽類與鈣離子通道阻斷劑：可擴張血管、改善供氧。部分患者服用後，可能會出現頭痛、頭暈或太陽穴悶脹等血管擴張相關副作用，通常可在數分鐘內緩解。若症狀持續，應就醫評估是否需調整劑量。

•乙型阻斷劑（β-blocker）與Ivabradine（奇特電流通道抑制劑）：降低心跳、減少心肌耗氧。

•抗血小板藥物（如阿斯匹靈、Clopidogrel等）：預防血栓形成，減少再次阻塞風險。

王宗道指出，常見的硝化甘油（俗稱「救心」）屬短效型硝酸鹽類，於突發胸悶等症狀時，含於舌下服用，可快速擴張血管、緩解症狀。建議患者以坐姿服藥，避免頭暈；若症狀未緩解，應依據醫囑，一般可間隔5分鐘再含一顆，最多3顆，若仍未改善，應立即就醫。

藥品屬於控制症狀的方式之一，真正的長期防治仍需配合生活型態的調整。王宗道提醒，高血壓、高血糖、高膽固醇為心血管疾病三大風險因子，應積極管理。近年美國心臟協會提出「健康生活8要事（Life's Essential 8）」，包含：健康飲食、規律運動、戒菸、控制體重、管理血脂、血糖與血壓及維持良好睡眠品質。落實這些健康習慣，有助於打造友善心臟的生活模式，也是預防心絞痛與心血管疾病復發的關鍵。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1059期

