健康網》打呼恐是肝臟求救訊號 專家提自救3對策

〔健康頻道／綜合報導〕打呼是許多人常有的睡眠中症狀，不只讓枕邊人難入眠，也可能是肝臟的求救訊號之一。營養師薛曉晶指出，根據國外研究，有肥胖問題者，打鼾不僅可能造成呼吸中止問題，更與肝臟發炎等息息相關。尤其睡眠呼吸中止症越嚴重者，脂肪肝、肝纖維化程度也越明顯。護肝對策除建議晚餐吃七分飽、每週累積中等強度運動150分鐘，提醒若出現嚴重睡眠呼吸中止狀況，也應儘速就醫。

OSA越嚴重越傷肝

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，據最新發表在2026年1月《Diabetes, Obesity and Metabolism》的研究指出，對於有肥胖問題的人，「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」不只影響睡眠，更與肝炎、肝纖維化關係密切。這表示，你可能每晚都在不知不覺中默默傷害肝臟健康。

該研究發現，OSA越嚴重者，其肝臟脂肪、發炎與肝纖維化（肝臟變硬、結痂）的程度也更顯著。即使排除酒精或其他肝病等因素，OSA本身仍是「脂肪肝、代謝性脂肪肝炎（MASH）與顯著纖維化」的獨立風險因子。尤其打呼或窒息次數（AHI）越多，肝病嚴重度越高。

日常護肝微調3法則

如果你有脂肪肝、高三酸甘油脂、腰圍過大，睡覺時會喘不過氣、白天常疲倦或晨起頭痛，請別再輕忽打呼，她也建議不妨試試以下護肝微調法：

•晚餐只吃七分飽，特別避免油炸物、含糖飲料及宵夜，讓消化系統有足夠休息。

•每週累積至少150分鐘中等強度運動，如快走，目標先減重5-10%，這對改善OSA和脂肪肝都是關鍵點。

•若家人說你睡到一半會突然安靜、接著用力吸氣，或你常有晨起頭痛、白天打瞌睡的狀況，務必立即諮詢醫師，考慮進行睡眠檢查。

