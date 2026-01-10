自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》週末補眠抗老又護腦 研究揭睡錯恐白補

2026/01/10 21:52

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，據國外研究數據顯示，週末補眠有助大腦清除類澱粉蛋白，老化風險降低；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕工作忙碌一週後，週末賴床成為許多人的日常，但賴床真的不好嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，根據國外研究數據顯示，週末多睡1.5-2小時的人，大腦老化風險降低23%，但補錯時間反而無助清除腦部垃圾，大腦排污系統—膠淋巴系統還可能罷工。

以往常聽人說，睡眠債補不回來？對此，蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文表示，1項國外研究找了4千多人，以最新穿戴式腦波裝置和PET-MR追蹤他們的大腦，結果顯示採行週末補眠方式，睡眠債仍可回補。

蕭捷健進一步說明，當人們在白天工作時，腦細胞會產生一種稱為類澱粉蛋白（Amyloid-beta）的垃圾，而它也就是導致失智症的頭號元凶。至於大腦的排污系統—膠淋巴系統（Glymphatic System），則只有在深層睡眠時才願意開工。也因此，若平日習慣加班到半夜，凌晨2點睡覺、6點起床，大腦排污系統也就無法正常運作。

不過，研究發現，當週末你關掉鬧鐘，睡到自然醒的那一刻，大腦會啟動強力清除模式。研究數據並顯示，週末多睡1.5-2小時的人，腦部垃圾的清除效率竟直接升高22%。

大腦高效排污2指引

對此，蕭捷健特別提醒，雖補眠可還清睡眠債，週一到週五切勿因此放縱熬夜到天亮，想靠週末睡兩天補回來，這樣不僅影響平日大腦排污效果，假日補眠也難達保養之效。此外，他並提出以下高效補眠2指引：

1.時數要精準：比平日多睡1.5-2小時即可，若睡到下午4點不叫補眠，而是「時差」。

2.環境要黑：膠淋巴系統怕光，睡覺時，記得拉上100%遮光簾。

