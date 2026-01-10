自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飛官辛柏毅仍失聯 專家解析「空間迷向」

2026/01/10 19:50

空軍花蓮基地2020年11月F-16失事墜海，出動大批機艦在失事海域搜尋。（記者游太郎攝）

空軍花蓮基地2020年11月F-16失事墜海，出動大批機艦在失事海域搜尋。（記者游太郎攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮空軍基地F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間在花蓮外海失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生失聯至今（10）已超過72小時，仍無重大進展；目前空勤總隊、國防部、海巡署等單位持續搜救中。不少人認為肇因與空間迷向有關。

談到空間迷向，2020年初，NBA知名球星「科比布萊恩」（KOBE Bryant）搭乘直升機墜毀山區，美國國家運輸安全委員會NTSB調查報告指出，事故主因是直升機駕駛違規飛入雲層（濃霧）後，發生空間迷向，失去空間定向後卻未依賴儀表飛行，向塔台回報正在爬升，實際上是在向地面移動，導致墜毀。

另一個有名的案例是「小約翰·甘迺迪墜機事件」，美國前總統約翰甘迺迪的兒子於夜間駕駛飛機飛越海面，也是因為夜間在海上空間迷向而失事，座機被發現以機頭向下姿態，在34秒內墜海。

中華民國航空醫學會常務理事，台北榮民醫院鳳林分院副院長江國超表示，人體的平衡系統：眼睛、內耳前庭與本體感受器，僅能在地面運作，讓我們知道正確的方位感受。人體感受上下方向主要是因為承受地球重力的感受，人類在透過科技飛上空中做三度空間活動後，身體承受地球重力與飛機方向變化加速度的慣性力，使得內耳前庭與本體感受器感覺產生錯誤感覺。

人體空間定向90%是靠視覺在操作，進入雲層、濃霧或是在夜間飛行，特別是冬季極少有漁船在夜間航行，較少海上燈光參考，等於失去視覺這個感官系統，但內耳前庭與本體感受器很可能誤判，產生空間迷向，像是科比布萊恩的飛行員誤判飛行姿態，科學上稱為「錯覺」（illusion）；這時需信任儀表，防範錯覺發生。

一般來說，民航機較少發生空間迷向，因為即使進入大霧或夜晚，仍能靠儀表飛行，且航程力求平穩，依照航道及航管指示前進。相反的，戰鬥機駕駛有相當多的飛行動作改變，飛官需要依照儀表判定飛行姿態，決定飛行操作。

談到飛官辛柏毅的狀況為例，江國超說明，報導說他透過無線電連喊3次「跳傘」後隨即失聯，「儀表即使故障，也會有備援措施，飛官除了必須『信任儀表』，更必須反射性做出飛行決策，因為突發狀況發生時，緊急事故的壓力與倉促的時間，飛行員無法靜下心思考，更沒有時間猶豫，飛官必須能夠對飛行中的突發事件如反射動作般的做出緊急處置。」

江國超表示，目前國軍左營總醫院岡山分院設置空間迷向訓練設備，可模擬常見的飛行錯覺，提供飛行員體驗，並瞭解空間迷向的危險性及信賴儀錶的重要性。

岡山分院官網說明，空間迷向訓練機具有各現役戰鬥機型的模擬軟體，更可依受訓者的施訓課程內容，參入30種以上的迷向情境；6軸向量的機座連一個輕微的震盪都可做出，讓飛行員可在全景式的模擬中，體驗影響飛安的錯覺發生時機及學習克服之道，建立預防處置之機制，減少空間迷向肇致的飛安事故。

