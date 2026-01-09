自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美國取消每日飲酒上限 台灣該跟進？專家：日本更清楚

2026/01/09 13:53

馬偕醫院精神科醫師方俊凱提醒，若飲酒是為了助眠、解壓或逃避情緒，真正需要處理的，不是酒量，而是尋求更好的專業協助。（資料照、記者邱芷柔攝）

馬偕醫院精神科醫師方俊凱提醒，若飲酒是為了助眠、解壓或逃避情緒，真正需要處理的，不是酒量，而是尋求更好的專業協助。（資料照、記者邱芷柔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國最新《飲食指南》首度取消沿用數十年的「每日適量飲酒上限」，引發外界解讀是否代表飲酒風險降低。專家指出，這並非酒精變安全，而是政策溝通策略轉向，核心訊息其實只有一句話：「越少越好」；至於台灣是否該跟進美國？他認為可以借鏡日本強調飲酒的風險門檻。

美國政府近日公布新版《飲食指南》，刪除過去明確建議男性每日不超過兩杯、女性不超過一杯標準酒精飲料的指引，僅籠統提醒「減量飲酒有助整體健康」，被視為政策重大轉折。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕醫院精神科醫師方俊凱指出，美國取消每日飲酒上限，背後主要有兩個原因。第一，近年科學證據越來越難支持任何「安全劑量」的說法。大量研究顯示，酒精與癌症、肝病、心血管疾病及心理健康問題呈線性關係，所謂「少量有益健康」的論點，已被嚴重質疑。

第二，過去的數字指引，常被民眾誤解為「喝到這個量是政府認可、甚至是健康的」。方俊凱表示，政策制定者意識到，用數字替酒精畫界線，反而可能形成錯誤背書，因此選擇拿掉明確數值，改用方向性訊息傳達風險，「這不代表酒精變安全，而是政府選擇不再為任何攝取量背書。」

不過，方俊凱也坦言，取消數字指引，反而可能帶來新的風險。從臨床與公共衛生角度來看，若缺乏清楚說明，確實可能讓部分民眾誤以為「既然沒寫上限，就是喝多少都沒關係」。

他指出，酒精造成的傷害，與「一次喝多少」、「是否暴飲」、「是否用來助眠或紓壓」的關係，往往比每天平均量更大。許多健康問題，並非來自每天小酌，而是來自聚會時一次大量飲酒，甚至把一週的酒量集中在一晚喝完，「政策語言如果沒有搭配足夠的健康教育，反而會模糊風險訊息。」

針對新指南僅明確要求孕婦與酒癮者避免飲酒，方俊凱也點出，實務上仍有許多高風險族群應特別警惕。他表示，正在服用安眠藥、鎮靜劑、抗焦慮或抗憂鬱藥、止痛藥（尤其含 acetaminophen）、抗凝血藥等族群，酒精可能放大藥物副作用，增加嗜睡、跌倒、肝毒性與出血風險。

此外，肝病、脂肪肝、B、C 型肝炎、胰臟炎病史者，以及癌症高風險族群或曾罹癌者，飲酒風險也顯著較高。對於有憂鬱、焦慮、失眠或創傷壓力症狀者，他更提醒，酒精常被誤當成「自我藥療」，短期似乎放鬆，長期卻會讓情緒與睡眠更加失控。

至於新指南未區分性別與未成年，是否忽略生理差異？方俊凱直言，從醫療角度來看，差異當然存在。女性在相同酒量下，血中酒精濃度通常更高、代謝方式不同，累積傷害更快；未成年人則涉及腦部發育與衝動控制，本來就不應飲酒。

他認為，美國的做法是政策策略選擇，不過政策文件可以模糊，健康教育與醫療現場不能模糊，臨床上仍必須清楚區分性別、年齡與高風險族群。

談到台灣是否適合比照美國做法，方俊凱認為，反而可以參考日本。日本在2024年發布的飲酒指引，以「純酒精攝取量」清楚標示風險門檻，並強調低於門檻不代表安全，只是相對風險較低，健康教育上更清楚易懂。

根據日本針對飲酒量發布建議，健康上，厚生勞動省建議男性每日純酒精超過40克、女性超過20克，就增加生活習慣病風險，尤其對大腸癌等風險有明確警示；而交通上，法律對酒駕有嚴格標準，呼吸酒精濃度超過 0.15mg/L 即違法，且有連坐罰則，並嚴禁在澀谷等公共場所酒駕。

最後，方俊凱給台灣民眾的建議很簡單：「如果你本來不喝酒，不需要為了健康開始喝；能少就少，能不喝更好，尤其是高風險族群。」他也提醒，若飲酒是為了助眠、解壓或逃避情緒，真正需要處理的，不是酒量，而是尋求更好的專業協助。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

