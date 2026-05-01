嘉市整合健康篩檢開跑！因應高齡化 新增身體組成分析

嘉市整合性健康篩檢對象為設籍嘉市，且年滿30歲以上市民。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市整合性健康篩檢起跑，市府衛生局表示，今（2026）年整篩服務新增功能性健康評估項目，及針對大腸癌公費篩檢陽性的市民提供無痛鏡檢等加值措施。市民可上「嘉市整合性健康篩檢系統」線上預約，預約篩檢時間至10月15日止，經費有限，用罄截止。

衛生局長廖育瑋表示，整合性健康篩檢今年邁入第20年，活動期間全市六大醫院包括聖馬、嘉基、中榮、部立嘉義、陽明及慶昇提供整合性健康篩檢，週一到週六提供服務，對象為設籍在嘉市且年滿30歲以上的市民。

請繼續往下閱讀...

廖育瑋說，因應高齡化趨勢與健康促進需求，今年整篩服務新增功能性健康評估項目，包含50歲以上市民可進行「身體組成分析」，了解肌肉量、體脂肪率等身體組成狀況及加做「握力檢測」，作為肌力與衰弱風險之重要指標，透過上述檢測，協助市民及早掌握身體功能變化，及早介入健康促進作為，預防失能，提升健康餘命。

癌症長年位居國人十大死因之首，今年亦強化癌症篩檢後續服務，推出無痛鏡檢加值措施。凡參加衛福部國民健康署大腸癌公費篩檢結果為陽性，且設籍嘉市市民，可接受無痛大腸鏡檢查。

參加胃癌公費篩檢結果為陽性，且設籍嘉市市民，則可接受無痛胃鏡檢查。無痛腸胃鏡名額共計550名，提供更舒適且精準的檢查選擇，協助市民完成進一步診斷，提高早期發現與治療機會。

嘉市因應高齡化趨勢與健康促進需求，今年整篩服務新增功能性健康評估項目。（嘉市政府提供）

嘉市今年整合性健康篩檢起跑，預約篩檢時間至10月15日止。（嘉市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法