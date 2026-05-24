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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》李康生做心導管手術 醫警：術後留意4大重點

2026/05/24 16:17

金馬影帝李康生驚傳動刀。（資料照）

金馬影帝李康生驚傳動刀。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕57歲的金馬影帝李康生覺得胸部有問題，近日進行心導管手術，從頭到尾陪在李康生身邊的導演蔡明亮很替他擔心，手術順利平安。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，心導管手術後容易心律不整，必須要密切觀察症狀，也需要降低心臟病的危險因素，包括糖尿病、高血脂、高血壓，最好戒煙以免疾病復發。

導演蔡明亮近日在社群發文表示，57歲金馬影帝李康生覺得胸部有問題，經過醫師檢查後，決定做心導管手術。經過約1小時候，蔡明亮立刻留言向粉絲說明手術已結束，過程順利。不少粉絲在貼文下祝福李康生早日康復。

劉中平表示，心導管可以幫助急性心肌梗塞的病人，立即把血管打通可以緩解症狀及挽救病人的生命，是目前急性心臟病的最重要治療。

注意心導管手術後易心律不整

關於哪些病徵需要做心導管治療？劉中平說明，近年來最重要的應用是在心絞痛和心肌梗塞的患者身上，可藉由心導管放入導絲和氣球，將阻塞的冠狀動脈打通，也可放置血管支架，讓硬化狹窄的血管通暢。

李康生術後向大家報平安。（翻攝自臉書）

李康生術後向大家報平安。（翻攝自臉書）

劉中平又說，心導管是用細長的管子，經過人體的周邊的動脈，例如，從手腕的撓動脈或是鼠蹊的股動脈穿刺，將管子一路送到心臟，來測量心臟內壓力和血流，可評估心臟結構異常或先天性心臟病的程度，也可注射顯影劑將心臟的冠狀動脈照相，來檢驗冠狀動脈的狹窄程度。

劉中平提醒術後注意4件事，心導管因為是從血管穿刺，傷口很容易出血，必須要休息和好好照顧；治療後的血管還是很敏感脆弱，需要長期吃心臟保護的藥物，包括：抗凝血劑或是阿斯匹靈；更需要降低心臟病的危險因素，包括糖尿病、高血脂、高血壓，病患最好戒煙，以免疾病復發；心導管手術後容易心律不整，必須要密切觀察症狀，和醫師保持聯繫。

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