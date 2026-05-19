健康網》胰臟癌不只找老人！研究：15至39歲增速快 醫揭防癌7關鍵

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，國外最新研究發現，以往胰臟癌的好發年齡為50–55歲以上，但近期數據顯示，15-39歲的年輕族群罹患率正在上升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胰臟癌被稱為癌王，也是奪命惡疾之一。胸腔暨重症科醫師黃軒表示，國外最新研究結果發現，以往胰臟癌的好發年齡為50–55歲以上，但近期數據顯示，15-39歲的年輕族群罹患率正在上升。除肥胖與代謝、基因等問題可能影響之外，他也提醒，日常生活應切實執行7件事，有助遠離罹患胰臟癌風險。

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，2025年發表在《JAMA Network Open》的1項大型研究，分析2000年到2021年共275,273例胰臟腺癌案例，結果發現，年齡15–34歲族群，年增率高達4.35%，遠超過35–54歲（1.54%）和55歲以上（1.74%）族群；顯示年輕的族群癌王病例增速最快。

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黃軒提及，在過去10年，德國、瑞典、荷蘭、英國、加拿大、捷克、土耳其與澳大利亞等國家也發現，50歲以下民眾罹患胰臟癌的年增率都有上升趨勢。推測導致癌王年輕化的線索，包括：1.肥胖與代謝問題年輕化。研究指出，腰圍每增加10公分，風險增加11%；2.吸菸傷害深。研究顯示，吸菸者罹患胰臟腺癌風險增加2.2倍；3.基因突變增加風險；4.不知自己有風險的知識盲點。研究發現，逾3成50歲以下成人認為，胰臟癌只會發生在老年人身上。

7大防癌因子一次看

黃軒強調，國外研究得出重要結論：生活習慣對胰臟癌的影響力，在60歲以前，遠大於60歲以後。並提醒最新科學研究也指出，落實或避免以下7大因子，有助實質降低胰臟癌風險：

●不吸菸：吸菸是最強的可改變危險因子。

●規律運動：每週至少進行150分鐘中等強度活動。

●均衡飲食：減少攝取加工食品，減低慢性發炎。

●不過量飲酒：男性每天上限2杯、女性1杯。

●維持健康體重：BMI維持在18.5–24.9。

●積極控制血糖：糖尿病者要按時就醫。

●有家族史者做基因諮詢：BRCA、PALB2 等基因突變須留意。

黃軒提醒，胰臟癌不再只是老人病，它正在悄悄靠近越來越年輕的族群。而科學研究結果告訴我們，你今天的每一個選擇，其實都決定了胰臟幾十年後的命運。

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