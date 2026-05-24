改善缺工助人力減半 高雄榮總引進智慧型運送機器人

機器人頂升貨物後，會以較低的運轉速度將貨物送到放貨點，並以較平緩的方式進行起步與煞車。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為減少人力缺口，同時減輕員工搬運的負擔，高雄榮民總醫院近期引進智慧型運送機器人，透過自動化設備，將重型醫療物資精準送達目的地，預估可減輕一半人力的負擔，同時提升了職場安全與作業效率。

高雄榮總指出，面對現代醫療體系對後勤物流的高強度需求，PUDO T300智慧型運送機器人成功化解了過去重型物資搬運的體力挑戰，根據院內實測數據，針對藥車運送作業，原本須由2名勤務員推送4台藥車，導入運送機器人輔助後，僅需1名勤務員即可完成相同任務，人力需求由2人降為1人，人力減少50%。

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此外，運送機器人能有效協助大量、長距離的藥車運送，更關鍵的是減輕勤務員高頻率往返搬運的沉重負擔。透過自動化科技，醫院得以將寶貴的人力資源重新配置，有效填補勤務員在下午尖峰時段，需同時應對帶檢作業與領藥的人力缺口。

智慧運送機器人具跟隨模式，具感應器對目標物件跟隨行駛，進行半自動化的輔助搬運工作。（高雄榮總提供）

高雄榮總表示，導入的運送機器人具300公斤級的強大載重與電動輔助技術，全面承接了過去對人員體能負荷最重的推拉任務，直接降低了勤務同仁在長期操作重物時面臨的手腕、下背部及膝部肌骨壓力，有效預防職業傷害，配合避障技術，機器人能在人流頻繁的走廊中安全穿梭，實現安全的人機共行環境。

高雄榮總下一階段更計畫推動機器人與院內電梯、門禁系統及管理平台的深度整合，同時，也將針對藥車加裝定向輪與固定式掛環，透過硬體優化確保作業的穩定性與精準度。

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