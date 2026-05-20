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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》營養魚王不是鯖魚！ 專家揭鮭魚雙效成分 護心防失智

2026/05/20 12:26

食農專家韋恩表示，鮭魚所含2種營養成分，在其他食物中很難同時攝取，有助護心、顧腦及抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，鮭魚所含2種營養成分，在其他食物中很難同時攝取，有助護心、顧腦及抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕提到飲食補充Omega-3，很多人可能會先想到鯖魚。不過，食農專家韋恩表示，其實鮭魚才是公認最營養的魚。他指出，鮭魚之所以在所有魚類中特別受到保健研究重視，是因為它同時含有高量的DHA（屬於Omega-3）和蝦紅素，這2種成分在其他食物裡，很難同時攝取到這麼高的濃度，攝取也有助護心、顧腦及抗氧化。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，DHA是大腦神經細胞膜的重要組成，佔腦部脂肪酸約97%，視網膜脂肪酸約93%，研究顯示，足量的DHA可維持神經訊號傳遞效率、減緩認知退化、降低憂鬱與失智風險。另外，對心血管的保護、抗發炎效果，也有豐富文獻支持。至於所含EPA，則對心血管特別有保護作用，可降低三酸甘油脂、改善血脂代謝。

此外。韋恩說明，蝦紅素的抗氧化能力則是另一個層次。其清除自由基的能力是維生素C的6000倍、輔酶Q10的800倍、綠茶兒茶素的560倍、維生素E的500倍，因此被稱為「超級抗氧化劑」。對於免疫系統、皮膚防紫外線損傷、眼部保護都有研究支持，近年更有臨床研究發現，蝦紅素與葉黃素搭配使用，對抗於藍光的效果具有加乘作用。

韋恩強調，鮭魚的蝦紅素主要來自它吃的磷蝦和藻類，養殖鮭魚若沒有補充蝦紅素來源，肉色會比較白、保健成分也低很多，這也是挑選鮭魚時值得注意的一個細節。

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