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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

醫院舉辦生活型態醫學研討會！醫警：全球8成早逝與不良生活習慣有關

2026/05/25 10:55

2026光田生活型態醫學研討會，邀請醫界權威與健身產業領袖，共同探討如何透過生活型態改變，營造健康人生。（光田醫院提供）

2026光田生活型態醫學研討會，邀請醫界權威與健身產業領袖，共同探討如何透過生活型態改變，營造健康人生。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院舉辦「健康台灣深耕計畫系列－生活型態醫學研討會」，以響應賴清德總統「健康台灣」的政策藍圖，以及推行「三高防治888計畫」（目標為將8成三高病患加入照護網、8成接受生活習慣諮詢，8成疾病改善）；奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修指出，全球約有8成早逝與不良生活習慣有關，但有8成的心血管疾病、中風與4成的癌症是可以透過生活型態的改變來預防。

這場生活型態醫學研討會於23日舉行，以「全人健康」為核心，導入生活型態醫學六大支柱：飲食、運動、睡眠、壓力管理、社會連結及戒斷有害物質，幫助患者、社區民眾建立可持續性的健康行為，降低藥物依賴性和延緩疾病進展。

奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修指出，全球約有8成早逝與不良生活習慣有關，但有8成的心血管疾病、中風與4成的癌症是可以透過生活型態的改變來預防，並分享其實務推動經驗指出，將生活型態醫學導入健康檢查、門診與住院照護流程，透過生活型態評估量表評估、醫師一對一生活型態諮詢、跨團隊介入與遠距追蹤，成功改善個案的BMI、體重、體脂率、腰圍、血壓與體能指數，證實生活型態醫學是可量化成效的醫療模式。

光田綜合醫院執行長王詩婷表示，光田醫院近年來積極打造全人健康生活藍圖，第一步率先啟動「員工全人健康計劃」，推動光田人健康俱樂部、建立生活型態健康管理平台，導入生成式AI技術，將複雜的體檢數據轉化為個人化的生活改善行動方案，未來將從治療場域延伸至社區健康促進，針對慢病族群及代謝症候群患者開設「生活型態醫學特別門診」。

羅東博愛醫院執行長許豪及World Gym世界健身俱樂部董事長柯約翰也上台分享。柯約翰表示，World Gym與光田策略合作，首創醫療健身智慧健康管理，結合健身場域，提供會員完整的健康檢測，只要將數據上傳健康管理平台，即可產出個人化生活型態健康指引及運動建議，精準有效運動。

台灣生活型態醫學會及3三大醫療院所，未來將共同凝聚政府、醫界、企業與社區，共同形塑完整的健康促進體系，讓「生活型態六大支柱」成為普及全民的健康行動，打造「健康台灣高齡幸福社會」。

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