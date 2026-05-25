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26歲型男睡覺像打雷 女友受不了！靠1招打呼次數狂降

2026/05/25 09:40

蕭凱元醫師說明止鼾牙套改善打呼與阻塞性呼吸中止症的原理。（記者黃淑莉攝）

蕭凱元醫師說明止鼾牙套改善打呼與阻塞性呼吸中止症的原理。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕26歲帥哥型男因呼吸中止症苦惱，上班沒精神，就連女朋友都抱怨嫌他打呼聲太大，戴呼吸器無法適應，前往成大醫院斗六分院就診，牙科醫師蕭凱元評估後，建議配戴止鼾牙套，呼吸中止症情況好轉，睡眠品質變好，連與女朋友的關係也變好。

26歲男子因女友抱怨他睡覺打呼聲大、磨牙，他本以為只是太累不以為意，後因合併咀嚼肌、顳顎關節疼痛等問題，前往成大斗六分院就醫，經睡眠檢查，確定他是有中度阻塞性睡眠呼吸中止症。

蕭凱元指出，很多人都認為睡覺打呼沒什麼，但習慣性打呼背後可能隱藏著阻塞性睡眠呼吸中止症的風險，呼吸中止症不僅會因睡得不好隔天沒精神，時間久了憂鬱，身體也因長期缺氧引起慢性發炎，增加高血壓、糖尿病、高血脂及心肌梗塞的發生率，危害遍及全身不要輕忽。

成大醫院斗六分院牙醫師蕭凱元，也是口腔顎面外科及睡眠專科醫師說，呼吸中止症是因睡眠時肌肉放鬆，上呼吸道狹窄呼吸不順造成。（記者黃淑莉攝）

成大醫院斗六分院牙醫師蕭凱元，也是口腔顎面外科及睡眠專科醫師說，呼吸中止症是因睡眠時肌肉放鬆，上呼吸道狹窄呼吸不順造成。（記者黃淑莉攝）

蕭凱元說，呼吸中止症治療方式常見有手術及戴呼吸器，但有的人害怕手術，擔心手術後沒多久又發作，有人則無法適應呼吸器，止鼾牙套是一種非侵入性治療，透過客製的牙套將下顎固定在前置位，利用連帶力量牽引舌頭前移、拉緊口咽部肌肉，進而避免呼吸道在睡眠時窄縮或阻塞。

蕭凱元表示，目前使用止鼾牙套患者超過9成都有效改善呼吸中止症，以26歲帥哥使用前後監測，睡眠中打呼次數從300多次，減到剩不到9次，深潛睡眠從10%增加至25%，患者自己都明顯感受精神變好，與女友關係變好。

蕭凱元說，不要輕忽呼吸中止症對身心的影響，透過耳鼻喉科、胸腔科和減重門診等專科共同釐清病因，找出最適合的治療方式，止鼾牙套目前健保不給付，自費價格固定式約2萬多元，可調式約4萬多元。

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