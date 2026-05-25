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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

71歲男夜尿頻繁以為是攝護腺肥大 檢查確診為攝護腺癌

2026/05/25 10:18

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，海扶刀手術具有具備「無傷口」、「精準保功能」及「快速恢復」三大優勢。（豐原醫院提供）

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，海扶刀手術具有具備「無傷口」、「精準保功能」及「快速恢復」三大優勢。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 71歲江姓男子長期飽受夜尿頻繁、排尿不順與尿後滴瀝困擾，原以為只是年紀增長導致攝護腺肥大，近日症狀加劇才到醫院就醫檢查，經衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺檢查攝護腺特異抗原（PSA）與攝護腺健康指數（PHI），數值分別高達12.4與113，進一步透過攝護腺MRI與切片檢查，確認為第二期攝護腺癌，家屬擔心傳統手術可能帶來尿失禁與性功能受損，影響生活品質，選擇無傷口的「海扶刀」治療，住院2天即返家，恢復良好。

林德祺提醒，攝護腺癌早期幾乎沒有明顯症狀，容易與攝護腺肥大混淆，當腫瘤壓迫尿道時，可能出現尿急、尿流變細、排尿不乾淨與夜尿增加，以及血尿、排尿疼痛或精液帶血，甚至轉移至骨骼，引發背痛或骨折。

根據統計，攝護腺癌第1、2期5年存活率接近100%，第3期約95%至100%，但第4期轉移後約30%至32%，建議50歲以上男性或高風險族群應定期接受PSA抽血與直腸指診，並透過均衡飲食，如攝取茄紅素與十字花科蔬菜、減少高脂飲食、規律運動與體重控制，降低罹癌風險。

林德祺表示，「海扶刀」是利用類似「放大鏡聚光」原理，將高能量超音波精準聚焦於腫瘤，在數秒內產生約65°C至85°C高溫，使癌細胞凝固性壞死，如同將腫瘤「煮熟」，最大優勢在於定位精準，可避開控制勃起的神經血管束與尿道括約肌，有助降低術後失能風險，相較傳統手術可能影響排尿與性功能，海扶刀屬無創治療，體表無傷口、恢復期短，更有機會兼顧治療效果與生活品質。

江男出院後持續追蹤，顯示PSA從12.4大幅下降至0.6，不僅排尿狀況明顯改善，也成功保留性功能且無漏尿困擾。林德祺指出，海扶刀屬於「無創燒灼術」，具備「無傷口」、「精準保功能」及「快速恢復」三大優勢，主要適用於第1、2期等早期攝護腺癌或局部復發患者，實際治療仍須由專科醫師依個別病情評估。

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