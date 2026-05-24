健康網》吃飽經常想睡 醫：別說「暈碳」！緩解4招

不少人提到自己經常在吃過米飯等碳水化合物後特別想睡，稱之為「暈碳」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有日本漫畫家指出在台灣旅遊時，吃過紫米飯糰卻特別想睡，導致下午的行程險走不下去。不少人提到自己經常在吃過米飯等碳水化合物後特別想睡，稱之為「暈碳」；關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓認為，比起「暈碳」，應該說「飽鏘」更合適，因為會造成自己吃飽想睡的原因，可不只是碳水。

梁盛賓在Thread「大花醫師 - 梁盛賓」表示，飯後想睡有個正式名稱，叫做「postprandial somnolence」（餐後嗜睡）。梁盛賓表示，餐後嗜睡不是病，而是進食後，身體進入「消化休息模式」的生理反應。目前醫學上最合理的解釋是「多因素共同作用」。吃太多、熱量太高，自主神經切換成 rest-and-digest 模式，腸道荷爾蒙訊號增加。血糖與胰島素波動，大腦清醒系統被代謝訊號調降。下午本來就有晝夜節律低潮，前一晚沒睡夠。這些全部疊在一起，才是你飯後想睡的真正原因那「暈碳」這個說法到底哪裡有問題？

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「暈碳」有生理依據。高 GI 精製碳水確實可能讓血糖胰島素波動更大，進而影響大腦清醒度。但有兩個問題：

第一，人體研究顯示，吃固體食物比喝等量水，更容易飯後想睡。但不同碳水、蛋白質、脂肪比例，並沒有穩定造成差異。

第二，高脂餐一樣會讓人想睡，原因是脂肪刺激 CCK等腸道荷爾蒙延緩胃排空、增加迷走神經回饋。換句話說，不是只有碳水會讓你昏，大魚大肉吃到撐，一樣飯後眼皮重。

不少人會說這是因為「血液跑去腸胃、大腦缺血」，梁盛賓表示，這個說法更不建議再用了。飯後腸胃血流增加是事實 但大腦血流有自我調節機制 不會被腸胃「搶走」。比較精準的說法是：進食後，身體透過神經、荷爾蒙、代謝與睡眠中樞訊號 共同把清醒度往下調。這是一個主動生理切換，而不是缺血。真正讓你昏的 其實是接下來這幾件「飯後昏沉最穩定的放大因子」。

第一：吃太多、吃太撐。餐食份量與總熱量是目前最穩定的證據，不管吃什麼，吃太多就容易昏。

第二：下午本來就比較想睡。人體在下午一到三點有一段清醒度低潮，這是生理時鐘決定的，跟午餐不完全相同。但兩件事疊在一起，就更明顯。

第三：前一晚沒睡夠。睡眠債會讓飯後昏沉雪上加霜。衛教睡眠不足的人，單靠調整飲食效果有限。

第四：肥胖或代謝異常。IL-1 等發炎訊號在肥胖者中更活躍，研究顯示阻斷 IL-1 訊號，可降低餐後疲勞感。

梁盛賓強調，飯後認知表現的確有差，並引用一項指出，針對近 4,600 名 青少年與年輕成人的研究發現，飯後一小時內測驗表現下降。英文、母語、數學：下降約 8% 圖形推理測驗下降約 16%，這代表飯後昏沉不只是「有點懶」，而是認知資源真的在消化模式中被分走了。重要考試、開車、需要高度專注的工作，安排在飯後不是好時機。那什麼時候不是普通的飯後昏沉呢？

以下狀況要特別注意，不要自己觀察：

飯後冒冷汗、手抖、心悸、頭暈 快昏倒或意識混亂，合併多喝多尿、體重下降，嚴重打呼、白天怎麼睡都睡不夠，嚴重到影響工作、開車、學習。這些可能是反應性低血糖、糖代謝異常 或睡眠呼吸中止症 需要就醫評估，不是換個飲食就能解決。

最後梁盛賓提醒，想改善吃飽後昏昏沉沉，最有用的四件事：

午餐別吃太撐：份量控制是最穩定有效的策略。

避免「炸物＋含糖飲＋大量精製澱粉」：這種組合熱量高、GI 高、脂肪高、纖維低，是飯後最容易昏的組合。

飯後動一動：餐後十到二十分鐘散步或站立，有助改善餐後血糖與昏沉感。

睡眠要夠：前一晚沒睡好，任何飲食調整效果都有限。

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