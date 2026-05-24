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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不胖、膽固醇正常也中風 醫揭健檢沒驗的1種血脂

2026/05/24 16:29

研究指出，一種名為Lp（a）的遺傳性血脂，可能增加心臟病與中風風險，但一般膽固醇檢查不一定會驗到；示意圖。（圖取自shutterstock）

研究指出，一種名為Lp（a）的遺傳性血脂，可能增加心臟病與中風風險，但一般膽固醇檢查不一定會驗到；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕有些人飲食正常、不胖，也沒有膽固醇過高問題，卻仍突然中風或罹患心臟病。國外醫師指出，一種名為Lp（a）的「隱藏血脂」可能是原因之一。這種血脂與基因關係密切，約每5人就有1人偏高，但大多數人平時沒有症狀，也不會出現在一般膽固醇檢查中。

根據科普網站《SciTechDaily》報導，Lp（a）全名為脂蛋白（a）（Lipoprotein（a）），結構與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）相似，但多了一種特殊蛋白質。研究人員認為，這可能使它更容易在血管內形成脂肪堆積，也可能增加血栓形成風險。

目前大型研究與國際醫學指引，已將Lp（a）列為心臟病與中風的重要風險因子之一。與一般膽固醇不同的是，Lp（a）主要由基因決定，約70%至90%的差異與遺傳有關，因此即使改善飲食、減重或增加運動，通常也難明顯降低數值。

研究也發現，Lp（a）數值越高，心血管疾病風險通常也會跟著增加。若本身同時有高LDL膽固醇、高血壓、糖尿病或抽菸習慣，風險還可能進一步上升。

一般健檢不一定會驗　新療法正進入研究階段

目前常見降膽固醇藥物「他汀類」（statins）對Lp（a）效果有限，有些患者甚至可能略為升高。不過醫師強調，他汀類藥物仍能有效降低整體心血管風險，依然是重要治療方式。

多家藥廠目前正開發專門針對Lp（a）的新型療法，包括利用「基因靜默」技術，降低肝臟製造Lp（a）的能力。早期臨床試驗顯示，部分新藥可將Lp（a）濃度降低80%至90%。

由於Lp（a）不包含在一般膽固醇檢查中，需要另外抽血檢驗。國際醫學指引目前建議，若有早發性心臟病家族史，或明明生活習慣正常卻出現心血管疾病，可考慮至少檢測一次Lp（a）。

專家也提醒，即使Lp（a）與遺傳有關，仍不代表無法降低整體風險。控制低密度脂蛋白（LDL）、維持運動習慣、不抽菸與控制血壓、血糖，仍是保護心血管健康的重要方式。

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