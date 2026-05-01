健康網》這種飲食習慣要注意 研究：心臟事件風險暴增67％

研究顯示，超加工食品攝取越多，心臟病與中風風險顯著增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕薯條、冷凍食品、含糖飲料與包裝零食吃多了，恐增加心臟病和中風風險。腎臟科醫師江守山引述研究指出，若每天攝取超加工食品達9份以上，相較僅1份者，重大心臟事件風險增加67%，顯示日常飲食選擇對健康影響不容忽視。

江守山於臉書粉專「江守山醫師」發文分享，這些超加工食品包括各種包裝食品和便利食品，如洋芋片、餅乾、冷凍食品、加工肉類、含糖飲料、早餐麥片和麵包等。這是首批針對美國不同種族成年人群體，大規模研究超加工食品攝取量與心臟病之間關聯的研究之一。

請繼續往下閱讀...

這項研究結果與先前的研究一致，且提供更廣泛的見解。江守山說明，攝取量最高的參與者平均每天攝取9.3份超加工食品，而攝取量最低的參與者平均每天攝取1.1份。與攝取量最低的組別相比，攝取量最高的組別死於冠狀動脈心臟病或中風的風險高出67%，發生非致命性心臟病發作、中風或心臟驟停復甦後的風險也高出67%

該研究分析了來自多民族動脈粥狀硬化研究（MESA）的6814名年齡在45至84歲之間、無已知心臟病史的成年人的數據。研究人員使用食物問卷來估算參與者每天攝取的超加工食品的數量。他們採用了NOVA分類系統，該系統將食物分為四類：從未加工或輕度加工食品（例如，玉米棒）到超加工食品（例如，玉米片），中度加工食品則介於兩者之間（例如，玉米澱粉和罐裝玉米）。

江守山提醒，日常飲食若長期依賴超加工食品，恐增加心臟病與中風風險，減少加工食品攝取、回歸原型食物，才是維持心血管健康的重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法