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健康 > 杏林動態

平時衛生所、災時醫療站 雲林取經花蓮打造「三位一體」救災堡壘

2026/05/01 09:40

雲林縣花蓮馬太鞍急救站學習團，身歷其境學習花蓮衛生體系應變操作模式。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣花蓮馬太鞍急救站學習團，身歷其境學習花蓮衛生體系應變操作模式。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提升雲林縣在面對大地震或極端氣候時的「抗壓性」，雲林縣衛生局長曾春美率領衛生局、所同仁及消防局、縣內6家急救責任醫院代表，組成花蓮馬太鞍急救站學習團，前往花蓮取經，期許遇災難時能迅速動員、應變，平日是衛生所，災時醫療站、韌性時期急救站「三位一體」防護堡壘。

花蓮因地理位置，長期與地震、颱風搏鬥，災害應變實力深厚，雲林取經團第一站就聽取花蓮研發的「iDMAT（資訊化的災難醫療隊）系統」，該系統透過數位化平台，讓各單位間的災情訊息能即時流通，打破過去資訊孤島的困境，有效提升消防、衛生及醫院跨單位的指揮調度效能。

衛生局長曾春美指出，面對全球局勢詭譎多變與極端氣候影響，災難醫療的需求已變得極為複雜多元，尤其災難來臨時，大家都在逃，但醫療救難人員卻是必須深入災區救援，在通訊斷絕或物資匱乏的極端情況下，每位同仁都可能面臨孤立無援、單打獨鬥的考驗。

一行人也到馬太鞍部落光復糖廠，實地了解去年9月堰塞湖溢堤災害發生花蓮衛生體系應變操作模式，曾春美表示，災難醫療站（DMAT）的運作模式與日常在衛生所、醫院診間作業差距很大，透過2天的深度實戰經驗交流，讓醫療人員思考，災害發生要如何讓組織迅速動員，臨危不亂有效應變。

曾春美強調，希望大家借鏡花蓮衛生局經驗，各地衛生所能扮演時衛生所、災時DMAT、韌性時期急救站， 三位一體防護角色，從容應對任何可能挑戰。

雲林縣花蓮馬太鞍急救站學習團，身歷其境學習花蓮衛生體系應變操作模式。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣花蓮馬太鞍急救站學習團，身歷其境學習花蓮衛生體系應變操作模式。（雲林縣衛生局提供）

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