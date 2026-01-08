健康網》中經院副院長王健全辭世 心肌梗塞3症兆別輕忽 3族群嚴防

中經院副院長王健全逝世，享年67歲。（記者廖家寧翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕中華經濟研究院（中經院）證實，副院長王健全本月8日病逝於萬芳醫院，享年67歲，據傳他疑似因心肌梗塞住院，如今傳出憾事，令親友感到不捨。根據衛福部衛教資料指出，心肌梗塞是沈默的心臟殺手，當民眾出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，務必立即就醫，尤其是心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群注意提防。

王健全被媒體與產業界譽為「產業軍師」，他生於1959年，畢業於國立台灣大學經濟學系，後赴美深造，取得美國普渡大學經濟學博士學位。王健全在中經院服務逾30年，從第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長，將畢生精力奉獻於中經院。中經院表示，全體同仁為他的辭世深感哀悼與不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜。

近期因為氣溫驟降，造成心血管事件風險提高，根據衛福部衛教資料表示，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病，及中風急性發作機會。同時，罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群，務必注意三高控制及低溫促發心血管疾病之發生，並且一定要做好保暖工作。

衛福部表示，一旦民眾如果突然有胸悶、胸痛、呼吸 困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

救心行動讓心臟更健康

●控三高可減風險，有三高問題更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

●拒菸保健康，不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成。

●挑（好）食，挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

●多動有活力，減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週五次、每次30分鐘的中度身體活動，包括走路、做健康操、慢跑、騎自行車等。

●健檢早發現，定期健康檢查，包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查。

