自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》胸悶、氣喘冒冷汗別拖！ 醫推8習慣降低心絞痛風險

2026/01/09 20:04

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、醫師王宗道指出，心絞痛初期徵兆包括胸悶、氣喘、冒冷汗等，若未及時處理，可能進一步引發心肌梗塞等嚴重併發症；情境照。（圖取自shutterstock）

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、醫師王宗道指出，心絞痛初期徵兆包括胸悶、氣喘、冒冷汗等，若未及時處理，可能進一步引發心肌梗塞等嚴重併發症；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在眾多心臟疾病中，冠狀動脈心臟病是最常見且具威脅性的類型之一，而「心絞痛」常是其初期徵兆。常見症狀包括胸悶、氣喘、冒冷汗等。若未及時處理，可能進一步引發心肌梗塞等嚴重併發症。食品藥物管理署特別邀請台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、醫師王宗道說明心絞痛的成因、用藥與日常照護重點，協助民眾建立正確認知。

王宗道指出，心絞痛是因為心臟冠狀動脈狹窄，導致血流不足、心肌供氧量下降所產生的症狀。依嚴重程度可分為穩定型與不穩定型：

穩定型心絞痛：又稱慢性冠狀動脈症候群，通常發生在活動時，如搬重物、爬樓梯，發作頻率較低。

不穩定型心絞痛：又稱急性冠狀動脈症候群，休息時也可能發生，症狀頻繁且劇烈，與血管嚴重阻塞相關，風險較高。

變異型心絞痛：則與冠狀動脈的短暫痙攣有關，未必有固定阻塞。

王宗道表示，有一半心絞痛患者，一開始就是以不穩定型的方式表現，原因是負責將膽固醇運輸到身體細胞的低密度脂蛋白膽固醇（Low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C，俗稱「壞膽固醇」）在血管壁堆積形成斑塊，一旦斑塊破裂，會引發血小板聚集與凝血反應，在短時間內形成血栓，讓血流瞬間中斷，這時就可能引發急性心絞痛或更嚴重的心肌梗塞。

正確用藥可減輕症狀

王宗道說，心絞痛的用藥主要在改善心肌供氧與預防血栓形成，臨床常見藥品包括：

硝酸鹽類與鈣離子通道阻斷劑：可擴張血管、改善供氧。部分患者服用後，可能會出現頭痛、頭暈或太陽穴悶脹等血管擴張相關副作用，通常可在數分鐘內緩解。若症狀持續，應就醫評估是否需調整劑量。

乙型阻斷劑（β-blocker）與Ivabradine（奇特電流通道抑制劑）：降低心跳、減少心肌耗氧。

抗血小板藥物（如阿斯匹靈、Clopidogrel等）：預防血栓形成，減少再次阻塞風險。

王宗道指出，常見的硝化甘油（俗稱「救心」）屬短效型硝酸鹽類，於突發胸悶等症狀時，含於舌下服用，可快速擴張血管、緩解症狀。建議患者以坐姿服藥，避免頭暈；若症狀未緩解，應依據醫囑，一般可間隔5分鐘再含一顆，最多3顆，若仍未改善，應立即就醫。

藥品屬於控制症狀的方式之一，真正的長期防治仍需配合生活型態的調整。王宗道提醒，高血壓、高血糖、高膽固醇為心血管疾病三大風險因子，應積極管理。近年美國心臟協會提出「健康生活8要事（Life's Essential 8）」，包含：健康飲食、規律運動、戒菸、控制體重、管理血脂、血糖與血壓及維持良好睡眠品質。落實這些健康習慣，有助於打造友善心臟的生活模式，也是預防心絞痛與心血管疾病復發的關鍵。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1059期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中