健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流洗澡3撇步 行動不便長者更要防著涼

2026/01/09 19:06

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，冬天因氣溫低，洗澡前建議可先開暖風機提升浴室溫度，比較不會瞬間凍僵；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕強烈冷氣團來襲下，洗澡也成為讓人掙扎的日常。台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，冬天因氣溫低，除洗澡前建議可先開暖風機提升浴室溫度、伸展肢體活絡筋骨外，也可使用澡盆沐浴兼泡腳，促進血液循環。至於行動不便的長輩，建議清洗重點即可，或是搭配熱毛巾擦浴，以防著涼生病更危險。

王婷翊於臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，許多人小時候都有冬天太冷不敢脫衣服洗澡的經驗，所以常常只洗臉、手腳等重點。現今除科技進步，浴室有暖風機可使用外，也有許多方法可以讓人暖和的洗澡。例如：

1.浴室先開暖風機，等空間熱起來再進去，比較不會瞬間凍僵。

2.進浴室前，先伸展活絡一下筋骨，也很有效。

3.踩進大臉盆洗澡，等於邊洗邊泡腳，有助加強血液循環。

不過，王婷翊特別提醒，對於行動不便的長輩來說，寒冬洗澡其實不用每次都全身入水，只洗臉、手腳、臀部等，清潔重點有顧到即可，以免著涼生病更危險。若心理上真的過不去，覺得洗澡沒碰水不習慣，建議可加碼以熱毛巾擦身，也是防範著涼的方法之一。

此外，衛生福利部曾於網站發文提及，網路上流傳冬天洗澡順序必須由腳往頭洗，以防中風，但目前並無實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係，反而是短時間過於激烈的周遭溫度變化，與腦血管風險較為相關。提醒從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大，導致血管擴張。

另，洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入太過寒冷的地方，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作；如有使用電暖器等相關設備時，也要注意通風及用電安全。

