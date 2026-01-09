自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒流奪命？台中72小時23人OHCA 這些人最危險

2026/01/09 18:40

強烈冷氣團來襲，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫有66人。（記者蔡淑媛攝）

強烈冷氣團來襲，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫有66人。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕強烈冷氣團來襲，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫有66人，其中竟有23人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA），衛生局提醒，氣溫驟降或長時間處於濕冷環境，容易造成血管收縮、血壓上升，提高發生急性心肌梗塞與腦中風風險。

隨著寒流來襲、日夜溫差擴大，衛生局局長曾梓展表示，溫差變化是心血管疾病與腦中風的重要誘發因子，特別是心血管疾病患者、三高族群及年長者，更應提高警覺，務必注意保暖、穩定情緒、規律服藥並維持健康生活型態，一旦出現疑似症狀，應即刻就醫。

衛生局也說，寒冷時節應從日常生活中落實禦寒保健，居家環境應注意保暖，同時維持空氣流通，外出時務必做好全身防寒，尤其是頭頸部與四肢末端等容易散熱的部位。清晨與夜間氣溫偏低，起床前可先在床上活動四肢、進行簡單伸展，促進血液循環，起身後再緩慢下床並補充溫開水，有助於身體逐步適應溫度變化。

在飲食與生活習慣方面，衛生局建議飲食清淡、均衡攝取高纖蔬果，避免暴飲暴食或情緒大幅波動，以降低心血管負擔；另提醒民眾避免在飯後或飲酒後立即泡澡，泡澡水溫不宜超過40度，飯後至少間隔2小時再入浴，高風險族群亦不宜單獨泡澡，以免發生危險。運動方面，應避開清晨及深夜等低溫時段，外出活動前務必充分暖身，確保身體狀態穩定。

衛生局表示，慢性病患者應依醫囑規律服藥，並定期量測與記錄血壓、血糖等健康數值，外出時記得隨身攜帶健保卡及醫師開立的緊急用藥，以備不時之需。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難，或臉部歪斜、單側肢體無力、說話不清等疑似腦中風症狀，應立即撥打119送醫，把握黃金治療時間，切勿自行觀察或延誤就醫。

此外，預防心臟病與腦中風，日常血壓管理相當重要，建議民眾落實「722居家血壓量測」原則，即連續7天量測，於早上起床後與晚上睡前各量1次，每次量測2遍取平均值。透過規律監測血壓變化，有助於及早發現異常，降低心血管疾病與腦中風的發生風險。

