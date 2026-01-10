健康網》7個月大嬰兒僅6.7公斤？醫推廣「幼兒專責醫師制度」

不少嬰幼兒的生長狀況落後於生長曲線，家長卻渾然不覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕醫師羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」表示，診間來了一位初診的可愛7 個月大男寶，原本只是來打第二劑流感疫苗。除了第一劑的流感疫苗是在另一間診所施打，其他都是在某醫院完成。照慣例，我們先量身高體重：「6.7kg / 64.5cm」。

羅士軒愣了一下，趕緊對照生長曲線。身高體重都落在3%的邊緣！再三確認，孩子是足月生，出生體重也有近3000g，是個健康寶寶呀。我想翻翻兒童手冊找之前的生長軌跡，「結果一翻開，我傻眼了。除了出生紀錄，手冊裡一片空白！」

預防接種欄位貼滿了某醫院貼紙，但身高、體重、預防保健欄位，完全沒有紀錄。這本手冊就像剛領到一樣新。媽媽急忙解釋：「醫生，其實每次去打針都有量啦，我自己有記下來。」

我在手冊封套裡努力翻找，終於發現幾張像牛奶糖包裝大小的碎紙條（真的是隨手撕一角那種），上面草草寫著幾個數字，沒有日期、也沒有換算百分位。基於兒科醫師的直覺，我開始詳細追問。一拼湊才發現，孩子從4個月大之後，體重就停在6公斤出頭，整整2到3個月沒什麼長大，生長曲線一路溜滑梯往下掉！

我驚訝地問：「在某醫院打預防針的時候，醫生都沒說什麼嗎？」媽媽無助地說：「醫生都說很好、沒問題啊。」聽到這裡，身為兒科醫師的我，心裡沉了一下。

生長停滯這麼久，卻因為缺乏連續性的紀錄與評估，在繁忙的大醫院流程中被忽略了。我們花了好長一段時間細問作息、飲食，終於找到了幾個關鍵問題點。雖然看這個診花的時間比看一個減重門診還久，健保給付的甚至只有微薄的預防保健費，但身為兒科醫師，能即時拉住一個生長遲緩的孩子，比什麼都重要。

這也讓我更想大聲呼籲：這就是為什麼我們需要「幼兒專責醫師制度」！如果有專責醫師長期追蹤，這些紅燈早在幾個月前就會亮起。

