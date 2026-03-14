健康網》高血壓別只減鹽！ 美網紅醫曝早餐「3食物組合」降壓更有效

早餐「鐵三角」雞蛋、原味希臘優格及莓果，美國網紅家庭醫師米奇．賴斯認為，是最有效降低血壓的聖品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人關心高血壓控制時，往往著重減鹽或運動，但最新研究顯示，早餐內容其實也可能影響一整天的血壓變化。美國家庭醫學科醫師米奇．賴斯Mitch Rice指出，有3種常見早餐食物與較佳血壓控制相關，包括雞蛋、原味希臘優格與莓果。

根據《New England Journal of Medicine》研究，得舒飲食DASH可使收縮壓下降約11mmHg，核心在於高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維及低飽和脂肪、低鈉。原則為：多吃全穀雜糧、每天5-7份蔬果、選擇低脂乳品、白肉（魚/豆類）為主、堅果好油，能有效改善高血壓，連續執行兩週通常能看到效果。

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米奇．賴斯在YouTube頻道以「血壓醫師」為名，針對3種食物在早餐上攝取，可幫助降低血壓：

●雞蛋

早餐吃雞蛋有一個很重要的作用，它會減慢消化速度、穩定血糖，並減少壓力荷爾蒙分泌。米奇．賴斯表示，當血糖穩定時，血管會保持放鬆，神經系統也較平穩，血壓就會較低。蛋裡膽鹼、精胺酸、生物活性胜肽等可助血管放鬆，其作用方式與部分降壓藥相似。

建議作法：炒蛋搭配低鈉鹽替代品、雞蛋加特級初榨橄欖油、雞蛋配酪梨，但要避免將雞蛋與高糖早餐一起吃，像是吐司、穀片及含糖飲料。

●原味希臘優格

與一般高碳水早餐不同，原味希臘優格不會造成血糖飆升。米奇．賴斯強調「原味」是因為某些加糖優格會升高血糖，應避免。原味希臘優格降低血壓有3個機制：血糖穩定、礦物質（鈣、鉀）支持血管健康、腸道與血壓的關聯。腸道細菌會產生訊號分子，幫助降低發炎、改善血管彈性、降低交感神經活性。

早餐吃原味希臘優格，對於有胰島素阻抗、糖尿病前期、難控制的高血壓族群的人最為明顯、有效。

●莓果

莓果是研究最多的降血壓食物之一。特別是藍莓、覆盆莓，米奇．賴斯表示，莓果富含類黃酮，可讓血管放鬆、擴張，並降低動脈僵硬。此外，也能減少發炎及氧化壓力。

米奇．賴斯認為，降低血壓早餐的重點是蛋白質、纖維、低糖，這樣才能讓血糖穩定、神經系統平衡、血管保持放鬆。他也非常不建議早餐吃下含糖穀片、燕麥、白吐司加果醬及甜水果飲料，因為這些食物會造成血糖快速升高再下降，使血壓整天偏高。

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