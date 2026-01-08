自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

美飲食指南巨變！新版食物金字塔曝光：改推高蛋白、全脂乳與牛油

2026/01/08 15:39

美國政府發布新版「食物金字塔」取代過去的「我的餐盤」（MyPlate），作為國民營養指導方針。新圖表將蛋白質、全脂乳製品與健康油脂置於頂部寬闊區塊，顯著強調紅肉、奶油與牛油等動物性脂肪的地位。（圖取自美國農業部與衛生部官網）

美國政府發布新版「食物金字塔」取代過去的「我的餐盤」（MyPlate），作為國民營養指導方針。新圖表將蛋白質、全脂乳製品與健康油脂置於頂部寬闊區塊，顯著強調紅肉、奶油與牛油等動物性脂肪的地位。（圖取自美國農業部與衛生部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府正式復活了「食物金字塔」，且內容出現顛覆性變革。據科學媒體《Live Science》報導，川普政府5日發布最新營養指南，大幅強調肉類、乳製品與所謂的「健康脂肪」。這項新政策不僅推翻了過去十年的「餐盤（MyPlate）」模型，更將牛油（Beef tallow）與奶油列為烹飪油的優質選項，引發營養學界激烈爭論。

這項指引最顯著的變動在於大幅提高蛋白質的建議攝取量。過去長期建議的一般成年人每日基準為每公斤體重 0.8克，但新版指南直接將基準線拉高至 1.2至 1.6克。以一名體重 150磅（約 68公斤）的成年人為例，每日蛋白質目標將從原先的 54克，躍升至 82至 109克之間，這對肌肉維持與代謝健康具有重要影響。

牛油入列健康油脂 飽和脂肪上限未變

在脂肪選擇上，新指南將健康脂肪定義為來自肉類、禽類、蛋類、富含 Omega-3 的海鮮、全脂乳製品、橄欖與酪梨。值得關注的是，除了橄欖油，指南明確將奶油與牛油列為良好烹飪油選項。雖然如此，官方仍保留了長期以來的限制：飽和脂肪的攝取量不應超過每日總熱量的 10%。

這項由美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）主導的改革，此前因其拒絕採納拜登政府時期 20名科學專家的建議而延宕多月。原本的專家報告傾向「植物性飲食」並對超加工食品持保留態度，但小羅勃．甘迺迪最終選擇了以肉類為核心的架構，並要求嚴格避開添加糖與高度加工食品。

醫界砲轟「肉食中心」 恐損健康與地球環境

然而，多位學界權威對此表達強烈憂慮。哈佛大學公共衛生學院教授威利特（Walter Willett）直言，強調牛排、碎牛肉與全脂乳的「倒金字塔」模式，並非理想的健康飲食。紐約大學名譽教授、營養學家內斯特（Marion Nestle）更批評，這份指南幾乎是為肉類產業量身打造，「蛋白質只是肉類的代名詞」。

新指南將在未來兩年內分階段導入全美學校午餐、軍隊膳食及聯邦食品援助計畫（SNAP）。雖然官方宣稱此舉旨在提供家長更多個人化選擇權，但這場 2026年啟動的營養實驗，已在科學實證與產業利益之間引爆衝突。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中