美飲食指南巨變！新版食物金字塔曝光：改推高蛋白、全脂乳與牛油

美國政府發布新版「食物金字塔」取代過去的「我的餐盤」（MyPlate），作為國民營養指導方針。新圖表將蛋白質、全脂乳製品與健康油脂置於頂部寬闊區塊，顯著強調紅肉、奶油與牛油等動物性脂肪的地位。（圖取自美國農業部與衛生部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府正式復活了「食物金字塔」，且內容出現顛覆性變革。據科學媒體《Live Science》報導，川普政府5日發布最新營養指南，大幅強調肉類、乳製品與所謂的「健康脂肪」。這項新政策不僅推翻了過去十年的「餐盤（MyPlate）」模型，更將牛油（Beef tallow）與奶油列為烹飪油的優質選項，引發營養學界激烈爭論。

這項指引最顯著的變動在於大幅提高蛋白質的建議攝取量。過去長期建議的一般成年人每日基準為每公斤體重 0.8克，但新版指南直接將基準線拉高至 1.2至 1.6克。以一名體重 150磅（約 68公斤）的成年人為例，每日蛋白質目標將從原先的 54克，躍升至 82至 109克之間，這對肌肉維持與代謝健康具有重要影響。

牛油入列健康油脂 飽和脂肪上限未變

在脂肪選擇上，新指南將健康脂肪定義為來自肉類、禽類、蛋類、富含 Omega-3 的海鮮、全脂乳製品、橄欖與酪梨。值得關注的是，除了橄欖油，指南明確將奶油與牛油列為良好烹飪油選項。雖然如此，官方仍保留了長期以來的限制：飽和脂肪的攝取量不應超過每日總熱量的 10%。

這項由美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）主導的改革，此前因其拒絕採納拜登政府時期 20名科學專家的建議而延宕多月。原本的專家報告傾向「植物性飲食」並對超加工食品持保留態度，但小羅勃．甘迺迪最終選擇了以肉類為核心的架構，並要求嚴格避開添加糖與高度加工食品。

醫界砲轟「肉食中心」 恐損健康與地球環境

然而，多位學界權威對此表達強烈憂慮。哈佛大學公共衛生學院教授威利特（Walter Willett）直言，強調牛排、碎牛肉與全脂乳的「倒金字塔」模式，並非理想的健康飲食。紐約大學名譽教授、營養學家內斯特（Marion Nestle）更批評，這份指南幾乎是為肉類產業量身打造，「蛋白質只是肉類的代名詞」。

新指南將在未來兩年內分階段導入全美學校午餐、軍隊膳食及聯邦食品援助計畫（SNAP）。雖然官方宣稱此舉旨在提供家長更多個人化選擇權，但這場 2026年啟動的營養實驗，已在科學實證與產業利益之間引爆衝突。

