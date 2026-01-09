健康網》減重不只算熱量！ 專家揭喝它燃脂不卡關

營養師張馨方表示，喝水不只是解渴，更能直接參與脂肪代謝與能量運作。水喝不夠燃脂效率會下降、代謝差，身體也更容易儲存能量；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為喝水只是解渴，甚至擔心水腫而不敢喝水？其實水分才是減重的神隊友！營養師張馨方表示，很多人在減重時專注控制熱量、計算蛋白質，卻忽略關鍵因素水分攝取。其實喝水不只是解渴，更能直接參與脂肪代謝與能量運作。因此，當水喝不夠時，不僅燃脂效率會被拖慢、代謝差，身體也更容易儲存能量。

脂肪分解需要水參與

水分為什麼和脂肪代謝有關？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，體內脂肪在代謝過程中，需透過水分參與一連串生化反應，才能被分解成脂肪酸與能量，水喝不夠時，這個流程會變慢，脂肪自然「卡關」。

脫水降低基礎代謝率

除此之外，她也指出，身體輕度脫水時，就會降低基礎代謝率。據研究顯示，當人體處於輕微缺水狀態，能量消耗會下降，等於同樣的生活量，燃燒熱量卻變少。另，缺水也會導致代謝的廢物無法排除，影響腎臟代謝與循環，尤其脂肪代謝後產生的廢物不易排出，身體更傾向儲存能量而非消耗，燃脂效率也會再打折。

那麼，到底要喝多少水才夠？張馨方強調，一般建議可依體重簡單估算，意即體重（kg）× 30-40ml／天，且應平均分散補充，而不是口渴才猛灌。她並提醒，想讓脂肪代謝順利運轉，水不是配角，而是基本配備，當你開始穩定補水，也會發現精神、消化與體態管理同步改善，可說是一個低成本、高回報的健康投資。

