健康網》2026年防癌、抗衰老新指引 醫揭預防5原則

〔健康頻道／綜合報導〕2026年來到，為了迎接全新的自己，民眾喜歡在1月設立各種目標，其中也有不少健康計畫。一名權威醫師公布她為 2026 年提出的5大健康原則，並呼籲大眾不要忽視維持長期健康的基本關鍵，想要防癌、抗衰老，往往是簡單的健康檢查、預防性習慣，以及及早介入。

《Daily Mail》報導，當許多人在新年立下與健身、飲食或減重相關的目標時，然而，艾倫・艾肯教授（Prof. Dr. Eren Erken）指出，真正對隨著年齡增長仍能維持良好健康結果影響最大的，其實是簡單的健康檢查、預防性習慣，以及及早介入。

她表示：「1月不只是重新調整生活作息的機會，更是重新認識自身身體狀況的好時刻。」、「許多嚴重疾病其實在早期發現時更容易治療，但人們往往因為覺得症狀『還不算太嚴重』，而延誤了採取關鍵行動的時機。」因此，她建議民眾不妨從5大健康原則做起：

●持續進行居家的定期癌症自我檢查

民眾在日常中，進行簡單的自我檢查就可能挽救生命，而且有許多項目都能在家中完成，無須前往醫院。包括定期進行乳房檢查、睪丸自我檢查，並留意是否出現不明原因的腫塊、持續性疼痛、排便習慣改變或異常出血等變化，都非常重要。

這些檢查只需要幾分鐘，卻能幫助人們及早察覺身體異狀，在問題惡化之前就尋求專業醫療建議。

●隨著年齡增長，保護重要器官

隨著年紀增加，心臟、肝臟、腎臟與肺部等器官的功能，會自然逐漸下降。保護這些器官，代表要控制血壓、膽固醇與血糖，限制酒精攝取、保持充足水分，並避免吸菸。

定期進行抽血檢查與健康篩檢，能讓醫師在症狀出現之前，就及早發現器官承受的壓力。

●不要忽視睡眠與身體修復

睡眠不是奢侈品，而是生理上的必需。睡眠品質不佳，與心臟疾病、免疫力下降及認知功能衰退都有關聯。

重視規律的睡眠作息、睡前減少使用螢幕，以及正視打鼾或睡眠呼吸中止症等問題，都能對整體健康產生深遠影響。

●多喝水，保護全身健康

水分補充對身體機能扮演關鍵角色，充足飲水有助於腎臟功能、消化、血液循環以及認知健康。缺水可能導致疲勞、頭痛，並增加重要器官的負擔。

刻意在一天中定時補充水分，是支持整體健康最簡單、也最容易做到的方法之一。

●即使感覺良好，也要預約預防性的健康檢查

許多疾病是在無聲無息中發展，每年的健康檢查，包括心血管評估、癌症篩檢與代謝檢測，能讓我們及早發現問題，在病情變得嚴重前就介入處理。

感覺良好不一定代表真的健康，這些檢查也能帶來額外的安心感，幫助你減少過度擔心，避免大腦長時間處於高度緊繃的狀態。

