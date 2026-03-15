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健康網》春天忽冷忽熱最傷心臟！ 醫提醒3個危險變化

2026/03/15 10:04

健康網》春天忽冷忽熱最傷心臟！ 醫提醒3個危險變化

40歲以上男性在春寒、溫差大的春天，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，突然胸悶、胸痛、心跳不規則、呼吸變得急促、冒冷汗、頭暈或噁心，要留意心血管疾病發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春寒令人很不舒服，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，春天一冷，為何有人會突然心慌、胸悶？特別是清晨與夜晚溫差最大的時段。寒冷會刺激交感神經，使血管突然收縮、血壓升高。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，有3個原因會影響心臟：

●冷空氣讓血管收縮：當氣溫突然下降，人體會啟動保暖機制，身體外周血管收縮、血壓上升、心臟負荷增加，對本來就有 高血壓、動脈硬化或冠心病的人來說，這可能成為壓垮血管的最後一根稻草。

●交感神經突然被「刺激活絡」：冷刺激會讓 交感神經（sympathetic nervous system） 活躍，會造成心跳加快、血壓升高、心肌耗氧增加。如果冠狀動脈已經狹窄，就可能誘發 心肌缺血或心律不整。

●血液變「濃」，更容易形成血栓：寒冷會影響血液性質，使得血小板活性增加、 血液黏稠度升高及纖維蛋白原上升。這些因素會增加 血栓形成 的風險，進而引發心肌梗塞及腦中風。

黃軒特別點名40歲以上男性、高血壓患者
、心臟病患者、糖尿病患者、抽菸者、睡眠不足或壓力大的人等人要格外小心，突然胸悶、胸痛、心跳不規則、呼吸變得急促、冒冷汗、頭暈或噁心，這些可能都是心血管出問題的警訊。

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