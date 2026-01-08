自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心理健康支持方案服務逾22萬人次 15至45歲今年再給3次免費諮商

2026/01/08 10:32

衛福部結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

衛福部結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。示意圖,圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕青壯世代受到學業、工作、家庭、人際關係與各方面壓力夾擊，衛福部今（2026）年持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商，有需求的民眾可使用衛福部設置的「青壯世代心理健康支持方案」專屬網站查詢。

衛福部自2023年8月1日起試辦「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，截至2024年7月底，共服務3萬1446人、8萬2172人次，其中達轉介風險者1萬567人，約占33.6%。

此外，衛福部2024年8月擴大續推「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」。心健司代理科長詹岱華表示，截至去年12月31日，參與服務的合作機構從2024年的523家增加至619家，已服務8萬7558人、22萬9808人次。

詹岱華說，從去年的執行情況來看，使用者不管是正向情緒、負向情緒都有改善，方案具有一定的效益，其中達轉介風險者為2萬4545人，約佔28%，年齡分佈上，15至17歲相對較少，18至45歲族群則差異不大，整體來說各年齡層都有，沒有明顯的差異。

衛福部指出，今年將再投入近3.5億元持續推動心理健康支持方案，並以一年一期為原則持續推動。詹岱華說，衛福部會持續與各縣市追蹤服務使用情況，若有不足再挹注經費。

針對2026年的方案內容，衛福部表示，今年持續提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動向專業人員尋求協助，以維持身心健康。

衛福部提醒，2024至2025年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，2026年可以再次使用，4步驟快速上手預約、接受服務：

查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。

預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。

準備：準備身分證明文件。

諮商：接受諮商服務。

衛福部今年持續提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。（圖為衛福部提供）

衛福部今年持續提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。（圖為衛福部提供）

