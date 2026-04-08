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洗腎婦重症插管搶救 疾管署開放新冠疫苗第2劑 3高風險族快打

2026/04/08 05:30
洗腎婦重症插管搶救 疾管署開放新冠疫苗第2劑 3高風險族快打

▲新冠重症仍集中於高齡與慢性病族群，疾管署宣布開放第2劑疫苗接種，65歲以上長者等族群昨起可施打；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

洗腎婦重症插管搶救 疾管署開放新冠疫苗第2劑 3高風險族快打

▲萊姆病不會人傳人，但戶外活動易遭硬蜱叮咬感染。民眾返國若出現紅疹或發燒，應儘速就醫並告知旅遊史。（資料照）

清明連假前後外出人流增加，雖然國內新冠疫情維持低點波動，但重症個案仍未消失。疾管署昨宣布，4月7日起開放第2劑新冠疫苗追加接種，鎖定3大高風險族群，呼籲符合資格民眾儘速施打，以降低重症與死亡風險。

疾管署副署長曾淑慧指出，這次開放對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者（如洗腎患者、癌症治療中病患等），兩劑疫苗須間隔180天。預估全台約75萬名長者符合資格，可於4月底前陸續接種第2劑。

75萬長者受惠 4月底前可接種

近期重症個案也再次凸顯高風險族群的威脅。防疫醫師林詠青表示，上週新增2例新冠併發重症，其中1例為中部60多歲女性，雖未達65歲，但因患有高血壓、高血脂及慢性腎病，且需長期洗腎，屬免疫低下族群。

該名個案於3月中旬出現發燒、呼吸困難及低血氧症狀，就醫時已併發肺炎並確診新冠，隨即住院治療。不料住院約2週後病情惡化，出現嚴重呼吸困難，需插管轉入加護病房，目前住院已逾3週，仍在治療中。

林詠青指出，即使曾接種疫苗，隨時間推移保護力仍會下降，高齡者與慢性病患者感染後仍可能發展為重症，因此追加接種疫苗相當重要。

曾淑慧表示，此次政策參考國際建議並經預防接種諮詢會（ACIP）討論後實施，目的在於強化高風險族群保護力。她也呼籲，尚未接種者應儘速施打第1劑，建立基礎免疫。

連假期間聚會頻繁，呼吸道疾病傳播風險上升。曾淑慧提醒，民眾應持續落實勤洗手、戴口罩等防疫措施，若出現發燒、咳嗽等症狀應儘量在家休息，如有呼吸困難等警訊應立即就醫。

今年首例萊姆病境外移入

此外，疾管署同時公布今年首例境外移入萊姆病病例，為北部60多歲女性，於瑞典森林活動期間遭硬蜱叮咬感染，返台後確診，目前已完成治療返家休養。

林詠青提醒，萊姆病不會人傳人，但初期症狀類似感冒，約70%至80%患者會出現具代表性的「遊走性紅斑」，若未及時治療，可能引發心臟、神經或關節併發症。

曾淑慧呼籲，該病不會人傳人，但戶外活動易遭硬蜱叮咬感染。民眾赴流行地區應做好防護，返國若出現紅疹或發燒，應儘速就醫並告知旅遊史。

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