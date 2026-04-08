健康網》菠菜、香蕉補鉀穩血壓 醫警3族群過量恐傷心

科博特診所院長劉博仁指出，身體缺鉀離子容易出現疲勞、抽筋等症狀，日常可吃天然食物如香蕉等補鉀，有助穩血壓，但3類人切勿攝取過量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉、菠菜、堅果等富含鉀離子，日常攝取有助穩血壓、降低中風風險。科博特診所院長劉博仁指出，身體缺乏鉀離子容易出現疲勞、抽筋、便秘或腹脹，嚴重甚至可能影響呼吸。建議日常可從蔬果、豆類等天然食物中補充，但若本身是腎臟病、心臟病或腎上腺功能不全者，須當心切勿攝取過量，以免造成心臟負擔，甚至生命危險。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，鉀離子是人體不可或缺的電解質，如同細胞發電機，維持心臟跳動和肌肉收縮，有助維持心血管健康，幫助穩定血壓，降低中風風險。此外，還能確保神經信號傳遞正常，讓心肌與骨骼肌規律運作，維持體內水分與酸鹼值的穩定。

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缺鉀身體3警訊

劉博仁說，長期腹瀉、嘔吐、使用利尿劑或鉀離子攝取不足，低於3.5 mEq/L時，身體可能會出現以下症狀：1.肌肉無力、容易抽筋或感到疲勞。2.消化道蠕動變慢，導致便秘或腹脹。3.嚴重時會出現心律不整、心悸，甚至影響呼吸。

天然食物4來源

劉博仁表示，想要健康補鉀，以下天然食物是最好的來源：

•蔬菜類：深綠色葉菜，如菠菜、空心菜，以及莧菜、香菇、番茄等。

•水果類：香蕉、奇異果、釋迦、酪梨、甜瓜、柳橙等。

•根莖類：馬鈴薯、地瓜、山藥等。

•其他：豆類、堅果、椰子水等。

3族群勿過量

補鉀有助降血壓，但並非人人適合。劉博仁說，鉀離子對於以下族群，特別是腎臟功能不佳者，需特別注意，攝取過多反而會造成心臟負擔，甚至有生命危險：

●慢性腎臟病患者：當腎臟過濾功能受損，無法正常排出多餘的鉀，容易導致高血鉀。

●心臟病並服用特定藥物者：如某些降血壓藥（ACEI、ARB類）或保鉀利尿劑。

●腎上腺功能不全者。

高鉀的危險警訊

當血鉀高於5.5mEq/L，恐會出現高血鉀帳狀，如手腳麻木、肌肉痠痛、極度疲倦等，最危險的是會導致突發性的心律不整，甚至心跳停止。

劉博仁提醒，對於一般健康大眾來說，多吃蔬果、少吃高鹽（高鈉）食物，有助鉀鈉平衡。但腎友或特定病友建議蔬菜先汆燙3-5分鐘後再油炒，且避免飲用濃縮果汁、蔬果汁或濃肉湯，以降低鉀離子的攝取量。

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