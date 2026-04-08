健康網》天熱結石高峰來了 醫警3壞習慣最危險

泌尿科醫師白彞維提醒，夏天就來了，流汗增加，也要注意補充水分，才能預防結石風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名40多歲的上班族，右側腰痛且為間歇性痛，甚至痛到坐立難安，還伴隨噁心感，經過醫師進一步檢查發現是典型的結石。維尚泌尿科醫師白彞維提醒，出現右側腰痛、噁心等症狀時，應警覺可能是輸尿管結石作祟。他建議民眾，應避免久坐、維持規律作息，並減少高鹽、高糖與高蛋白飲食。

白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，最近天氣變熱，流汗多，這名病患白天沒怎麼喝水，同時，飲食偏重口味，外食比例高，偶爾還會搭配含糖飲料，加上長時間久坐與作息不規律。超音波檢查一看是，輸尿管結石合併輕度阻塞。

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白彞維說明，夏季結石病例增加，關鍵在於流汗多卻未補水，導致尿量減少，使尿中鈣、草酸與尿酸濃度上升，進而形成結晶並逐漸變成結石。

此外，抽血結果顯示患者尿酸偏高，這在臨床上並不少見。主要是各種條件下交錯影響：高蛋白飲食、酒精與含糖飲料，會增加尿酸生成並影響排泄；高鹽飲食則會增加尿鈣排出，並降低尿中檸檬酸，削弱抑制結晶的能力，進一步提高結石風險。

白彞維強調，結石並不是單一原因，而是水分、飲食、代謝共同作用的結果。許多人認為「少喝水沒關係」，往往正是關鍵原因。

根據American Urological Association建議，所有結石患者應維持每日尿量≥2.5公升，可明顯降低結石復發。提高飲水量可降低尿中鈣、草酸、尿酸濃度，減少結晶形成。

白彞維總結，民眾最好避免久坐、維持規律作息，並減少高鹽、高糖與高蛋白飲食的日常習慣。若曾有結石病史，建議進一步檢查結石成分與代謝狀況，以制定預防策略。夏天就來了，流汗增加，也要注意補充水分。

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