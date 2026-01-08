健康網》「脂肪肝」合併糖尿病有心梗風險？ 營養師公開1週護肝關鍵

研究顯示，將飲食升級為「綠色地中海飲食」，強調綠葉蔬菜與富含多酚的植物蛋白，並且配合運動，可降低脂肪肝，成為護肝關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾看到健檢報告上的「脂肪肝」時， 第一個反應就是「我幾乎不喝酒 ，怎麼會呢？」營養師薛曉晶指出，如今多數脂肪肝屬於「非酒精性脂肪肝」，反映的是代謝失衡等問題，研究也顯示，第二型糖尿病患者若合併脂肪肝，未來心肌梗塞、中風與死亡風險會明顯升高。 她並提供民眾1週護肝任務，從小步驟開始做起。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，體重卡關、肚子變大，健檢報告還出現「脂肪肝」，已是民眾常見的困擾。醫學界現在已不再將脂肪肝視為「肝臟孤單的疾病」，而是全身代謝失衡的關鍵環節。多篇綜論指出，脂肪肝的核心是胰島素阻抗、脂肪組織發炎、腸道菌相失衡等「多重打擊」的累積結果。

2023年《Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology》綜論顯示，當脂肪組織「不聽話」，會釋放大量游離脂肪酸至肝臟，加上高胰島素狀態刺激肝臟自行製造脂肪，肝細胞像被塞滿的小倉庫，久了便產生「脂毒性」、氧化壓力上升，啟動免疫細胞、增加發炎介質，脂肪肝可能逐步惡化為脂肪性肝炎與肝纖維化。

薛曉晶說明，當民眾看到的健檢報告寫著「脂肪肝」，其真正的關鍵顯示出3個健康問題，包括：內臟脂肪已超出身體負荷；胰島素阻抗悄悄升高，未來糖尿病風險大增；慢性發炎在背景持續燃燒，默默侵蝕血管與代謝穩定。

地中海型飲食可以護肝，她提到，《Gut》研究更將飲食升級為「綠色地中海飲食」：強調綠葉蔬菜與富含多酚的植物蛋白，配合規律運動，18個月後，受試者的脂肪肝盛行率比低脂飲食組下降約一半。她再進一步將研究轉化為日常餐盤，會是如下的狀態 ：

1.半盤是各種顏色的蔬菜，特別是深綠色葉菜、菇類、瓜類。

2.1/4盤是糙米、燕麥、地瓜等全穀根莖類。

3.1/4盤則是烤魚、雞胸肉、豆腐、鷹嘴豆等優質蛋白。

4.每天用橄欖油拌菜或淋料理，再加上一小把無鹽堅果。

同時，民眾如何將研究的理論套用到生活裡呢？薛曉晶歸納出保肝的一週行動方案，提供民眾可以慢慢練習：

● Day1：只做一件事，晚餐照地中海盤子裝一次。

● Day2：把白飯換成糙米或地瓜。

● Day3：晚餐後散步 20 分鐘。

● Day4：加一份深綠色蔬菜。

● Day5：試著提早 30 分鐘上床，讓夜間修復有空間。

● Day6：量一次腰圍，寫下來當起點。

● Day7：回顧這週的改變，幫自己打個分數。

