健康網》新店清六食堂疑食物中毒 營養師曝3重點預防

新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，新北衛生局立即派員稽查。（衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假不只高雄爆出毒春捲案，新北的清六食堂也疑似發生食物中毒，已接獲28人通報食用便當後出現腸胃不適，新北衛生局表示，因公所店就醫人數達標，已勒令停業。民眾應該如何預防食物中毒？營養師曾建銘指出，不妨從3原則著手，包含調理食物前務必洗淨雙手、做好的餐點也要盡快吃完、沒吃完馬上放冰箱等，把關腸胃健康。

新北衛生局指出，6日陸續接獲醫院疑似食品中毒通報，民眾食用清六食堂公所店便當後出現身體不適，因公所店就醫人數達標，已勒令停業，並要求針對環境及人員管理缺失限期改善；後續若確認為食物中毒，將依法移送偵辦，中興店也已同步稽查釐清。

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為什麼會食物中毒？曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，食物只要放在 4-65°C（危險溫度帶）超過4小時，細菌就會大量繁殖，常見的原因包含：保存或加熱不當，冷藏溫度不夠、放在室溫太久，或是食物沒有充分煮熟；交叉污染，生食和熱食混放，或是刀具、砧板沒洗乾淨就接著切熟食。

處理食物的3原則保健康

為了避免把病菌吃下肚，曾建銘建議民眾處理食物的3原則：

1.清潔：食材徹底清洗，調理前務必洗淨雙手！如果手上有化膿傷口，一定要完全包紮好，絕對不能直接接觸食物。

2.迅速：食物盡快烹調，做好的餐點也要盡快吃完，別在室溫放太久。

3.加熱與冷藏：加熱中心溫度要超過70°C才能有效殺菌；沒吃完馬上放冰箱，保持在7°C以下才能抑制細菌生長。

常見致病菌與病毒

曾建銘列舉出常見致病菌與病毒，提供民眾在日常生活中能小心提防「病毒大魔王」：

●沙門氏菌：這次春捲事件的元凶，常藏在受污染的生肉、蛋品中（例如沒煮熟的蛋液）。

●諾羅病毒：傳染力極強的病毒，近期也有學生畢旅吃生蠔集體感染的新聞，常透過受污染的水產貝類或接觸傳染。

●腸炎弧菌（海鮮殺手）：常見來源於生鮮海產（魚、蝦、蟹、貝類），感染後易有水狀腹瀉、劇烈腹痛及發燒。

●金黃色葡萄球菌（毒素製造機）：常見於調理者的皮膚、毛髮，特別是「化膿的傷口」。煮沸也破壞不了，發病極快（1-7小時），會引發劇烈噁心、狂吐，通常不發燒。

●仙人掌桿菌（炒飯症候群）：常見於放在室溫過久的米飯、麵條等澱粉類。吃剩的飯菜若未馬上冷藏最容易中招，主要引起嘔吐或腹瀉。

●病原性大腸桿菌（衛生指標）：常見於受糞便污染的水源、未充分煮熟的絞肉（如漢堡排）、生菜，會導致嚴重的出血性腹瀉。

●肉毒桿菌（致命神經毒）：常見於殺菌不完全的罐頭、真空包裝食品、自製醃漬物，分泌致命「神經毒素」，導致視力模糊、吞嚥困難甚至呼吸衰竭。

●李斯特菌（冰箱殺手）：常見於生菜沙拉、加工冷肉、未殺菌牛奶及起司。一般人感染症狀較輕，但對孕婦威脅極大，可能導致流產或新生兒感染。

●彎曲桿菌（生雞肉地雷）：常見於未煮熟的禽肉（雞、鴨）、未殺菌的生乳。處理生雞肉時極易發生交叉污染，是導致急性腸胃炎的常見原因，會引起發燒、腹痛和水狀腹瀉。

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