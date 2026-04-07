自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》新店清六食堂疑食物中毒 營養師曝3重點預防

2026/04/07 13:45

新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，新北衛生局立即派員稽查。（衛生局提供）

新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，新北衛生局立即派員稽查。（衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假不只高雄爆出毒春捲案，新北的清六食堂也疑似發生食物中毒，已接獲28人通報食用便當後出現腸胃不適，新北衛生局表示，因公所店就醫人數達標，已勒令停業。民眾應該如何預防食物中毒？營養師曾建銘指出，不妨從3原則著手，包含調理食物前務必洗淨雙手、做好的餐點也要盡快吃完、沒吃完馬上放冰箱等，把關腸胃健康。

新北衛生局指出，6日陸續接獲醫院疑似食品中毒通報，民眾食用清六食堂公所店便當後出現身體不適，因公所店就醫人數達標，已勒令停業，並要求針對環境及人員管理缺失限期改善；後續若確認為食物中毒，將依法移送偵辦，中興店也已同步稽查釐清。

為什麼會食物中毒？曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，食物只要放在 4-65°C（危險溫度帶）超過4小時，細菌就會大量繁殖，常見的原因包含：保存或加熱不當，冷藏溫度不夠、放在室溫太久，或是食物沒有充分煮熟；交叉污染，生食和熱食混放，或是刀具、砧板沒洗乾淨就接著切熟食。

處理食物的3原則保健康

為了避免把病菌吃下肚，曾建銘建議民眾處理食物的3原則：

1.清潔：食材徹底清洗，調理前務必洗淨雙手！如果手上有化膿傷口，一定要完全包紮好，絕對不能直接接觸食物。

2.迅速：食物盡快烹調，做好的餐點也要盡快吃完，別在室溫放太久。

3.加熱與冷藏：加熱中心溫度要超過70°C才能有效殺菌；沒吃完馬上放冰箱，保持在7°C以下才能抑制細菌生長。

常見致病菌與病毒

曾建銘列舉出常見致病菌與病毒，提供民眾在日常生活中能小心提防「病毒大魔王」：

●沙門氏菌：這次春捲事件的元凶，常藏在受污染的生肉、蛋品中（例如沒煮熟的蛋液）。

●諾羅病毒：傳染力極強的病毒，近期也有學生畢旅吃生蠔集體感染的新聞，常透過受污染的水產貝類或接觸傳染。

●腸炎弧菌（海鮮殺手）：常見來源於生鮮海產（魚、蝦、蟹、貝類），感染後易有水狀腹瀉、劇烈腹痛及發燒。

●金黃色葡萄球菌（毒素製造機）：常見於調理者的皮膚、毛髮，特別是「化膿的傷口」。煮沸也破壞不了，發病極快（1-7小時），會引發劇烈噁心、狂吐，通常不發燒。

●仙人掌桿菌（炒飯症候群）：常見於放在室溫過久的米飯、麵條等澱粉類。吃剩的飯菜若未馬上冷藏最容易中招，主要引起嘔吐或腹瀉。

●病原性大腸桿菌（衛生指標）：常見於受糞便污染的水源、未充分煮熟的絞肉（如漢堡排）、生菜，會導致嚴重的出血性腹瀉。

●肉毒桿菌（致命神經毒）：常見於殺菌不完全的罐頭、真空包裝食品、自製醃漬物，分泌致命「神經毒素」，導致視力模糊、吞嚥困難甚至呼吸衰竭。

●李斯特菌（冰箱殺手）：常見於生菜沙拉、加工冷肉、未殺菌牛奶及起司。一般人感染症狀較輕，但對孕婦威脅極大，可能導致流產或新生兒感染。

●彎曲桿菌（生雞肉地雷）：常見於未煮熟的禽肉（雞、鴨）、未殺菌的生乳。處理生雞肉時極易發生交叉污染，是導致急性腸胃炎的常見原因，會引起發燒、腹痛和水狀腹瀉。

相關新聞請見

新店清六食堂今再爆1分店疑食物中毒 累計28人用餐後身體不適送醫

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中