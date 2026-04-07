健康網》心梗帶走不少名人 SUKIYA創辦人心肌梗塞逝

日本連鎖丼飯品牌すき家（SUKIYA）。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕日本餐飲集團「Zensho Holdings」（ゼンショーホールディングス）今（7）日宣布SUKIYA（すき家）創辦人兼會長小川賢太郎，於6日因為心肌梗塞過世，享壽77歲。

日媒報導，小川賢太郎於1948年出生於石川縣，在1982年於橫濱開設首家SUKIYA，並依照消滅世界上的飢餓與貧困來展開全球佈局。官方說明，後事將依照家屬意願進行私人儀式，未來將另行舉辦追思會。

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心肌梗塞長年來帶走不少人，不論政商或是演藝圈皆然。

黃人龍：資深藝人馬如龍的兒子在做完成人健檢後返家，卻突然在家中猝逝，享年49歲。

藍薰：因歌聲與外貌與黃小琥相似，而有小黃小琥的美名。然在近日驚傳因心肌梗塞過世，享年49歲。

范宗沛：台灣樂壇聞人，為拿過多項獎項之大提琴家。然卻因心肌梗塞病逝，享年65歲。

張誌家：前職棒球星，驚傳心肌梗塞過世，享年僅43歲。

趙錚：中國的電影解說自媒體「毒舌電影」其中一位合夥人，因心肌梗塞過世，享年44歲。

黃鴻升（小鬼）：知名男星，在2020年臉朝下倒臥浴室，死因研判為主動脈剝離造成血管阻塞，享年36歲。

馬如風：鄉土劇演員，2018年在拍攝劇集期間驚傳倒在旅館浴室，急救後宣告不治，死因疑似為心肌梗塞，享壽64歲。

高以翔：台灣知名藝人，於錄節目時發生心肌梗塞過世，享年35歲。

茂伯（林宗仁）：以海角七號走紅，卻在2011年心梗發作，在浴室昏倒，不幸過世。

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