健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》你的專屬飲水量是多少？ 中醫師親授算法

2026/01/07 19:52

中醫內科主治醫師許詠棠指出，喝水量不是每個人都一樣，要看你的體重、活動量，甚至季節天氣而定；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫內科主治醫師許詠棠指出，喝水量不是每個人都一樣，要看你的體重、活動量，甚至季節天氣而定；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水對人體不可或缺，很多民眾想問的是，自己是不是有「專屬飲水量」？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，喝水量不是每個人都一樣，要看你的體重、活動量，甚至季節天氣而定。不妨從體重著手計算，可以算出適合自己的標準水量。

你想知道自己的「專屬飲水量」嗎？許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分提供3個簡單的計算標準：

1.你的體重告訴你喝多少

這是最簡單好記的公式，用體重（kg） x30cc ，就能算出1天的飲水量。舉例：60公斤的人，一天至少要喝 60 x 30 = 1800cc的水。

2.美國國家科學院建議量

如果你是活動量較大的人，可以參考這個標準（以240cc杯子計算）。

●女性：約 11 杯（至少2640 ml）

●男性：約 15 杯（至少3600 ml）

3.「口渴」才喝，其實身體早缺水了！

當你感到口渴時，其實身體已經缺水了，而且這時喝水通常只能補回需求量的 2/3。補救公式：每天口渴時喝的總量再加上720cc＝才是你真正需要的量。

喝水也有NG行為，許詠棠有以下3大提醒：

●不要牛飲

運動後如果狂灌水，會稀釋胃液，導致消化功能下降，甚至造成「水濕內停」，引起胃脹氣、腫脹不適，正確喝法是一口一口慢慢喝，每次不超過 200cc，每小時不超過1000cc。

●長輩怕頻尿就不喝水

隨著年紀增長，大腦的「口渴機制」會退化，很多長輩其實缺水了卻不覺得渴，加上怕頻尿，水越喝越少。家有長輩要提醒「主動補水」，另外，心血管疾病患者更要「分次小口喝」，減輕心臟負擔。

●睡前狂喝水

睡前適量喝水可避免血液黏稠，但喝太多會影響睡眠品質。有夜尿困擾者，睡前 2小時盡量少喝水，讓膀胱好好休息。

許詠棠總結，腎臟功能較差的朋友，水分與鹽分的排出能力較弱，飲水量請務必諮詢主治醫師，以免擔誤病情。

