自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》怕胖也能喝！ 醫認證低GI甜湯就是它

2026/01/08 18:06

寒流來襲時來一碗幸福紅豆湯，不僅暖心也暖胃。減重醫師蕭捷健提醒，紅豆外皮富含花青素，營養價值高，適量攝取對健康加分；示意圖。（圖取自freepik）

寒流來襲時來一碗幸福紅豆湯，不僅暖心也暖胃。減重醫師蕭捷健提醒，紅豆外皮富含花青素，營養價值高，適量攝取對健康加分；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼的，吃上一碗幸福紅豆湯多好！減重醫師蕭捷健指出，這碗甜湯可以抗氧化、抗老化，還能幫助減脂，寒冬中吃上它，暖了心又有幸福感。食農教育平台也分享，煮紅豆湯4種煮出蓬鬆綿的口感，切記！糖要後加，口感更佳。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享指出，紅豆雖然是澱粉，但卻是「慢速釋放」的優質澱粉，升糖指數只有35 ，是地瓜的一半，麵包的3分之1，能補氣養血，還有助於穩定血糖、延長飽足感。

食農教育平台指出，紅豆顆粒經加熱後，蛋白質發生熱凝固作用，將糊化的澱粉顆粒包裹在組織內部，形成蓬鬆綿密的口感。倘若紅豆組織被破碎，原本包裹於外圍的蛋白質無法充分抓住澱粉顆粒，糊化澱粉顆粒直接分散於水溶液中，就無法形成蓬鬆綿密的口感。以下是4種煮紅豆湯方法：

●長時間用湯鍋或電鍋悶煮法：紅豆洗淨後加水加熱熬煮，延長加熱時間，讓紅豆慢慢吸水膨脹，建議使用電鍋悶煮2次，效果更佳。

●預先冷凍法：紅豆洗淨後泡冷水直接冷凍，利用水結成冰體積增大的原理，將紅豆組織稍微撐開，但又不破壞紅豆組織結構，使紅豆比較容易吸水膨潤。

●熱水浸泡法：紅豆洗淨後以熱水浸泡約 20 分鐘，利用浸泡過程讓紅豆預先吸水膨潤，可有效縮短後續烹煮時間。

●加壓悶煮法：紅豆洗淨後加水，置於高壓容器中加熱熬煮，利用液體在高壓條件下沸點提高、產生高溫但不沸騰的狀態，大幅加快紅豆燉煮速度。

蕭捷健指出，紅豆深紅色的外皮富含「花青素」，這是一種強效的抗氧化劑，不會輸薑黃，證實可以「抗發炎」與「對抗自由基」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中