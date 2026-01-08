健康網》怕胖也能喝！ 醫認證低GI甜湯就是它

寒流來襲時來一碗幸福紅豆湯，不僅暖心也暖胃。減重醫師蕭捷健提醒，紅豆外皮富含花青素，營養價值高，適量攝取對健康加分；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼的，吃上一碗幸福紅豆湯多好！減重醫師蕭捷健指出，這碗甜湯可以抗氧化、抗老化，還能幫助減脂，寒冬中吃上它，暖了心又有幸福感。食農教育平台也分享，煮紅豆湯4種煮出蓬鬆綿的口感，切記！糖要後加，口感更佳。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享指出，紅豆雖然是澱粉，但卻是「慢速釋放」的優質澱粉，升糖指數只有35 ，是地瓜的一半，麵包的3分之1，能補氣養血，還有助於穩定血糖、延長飽足感。

請繼續往下閱讀...

食農教育平台指出，紅豆顆粒經加熱後，蛋白質發生熱凝固作用，將糊化的澱粉顆粒包裹在組織內部，形成蓬鬆綿密的口感。倘若紅豆組織被破碎，原本包裹於外圍的蛋白質無法充分抓住澱粉顆粒，糊化澱粉顆粒直接分散於水溶液中，就無法形成蓬鬆綿密的口感。以下是4種煮紅豆湯方法：

●長時間用湯鍋或電鍋悶煮法：紅豆洗淨後加水加熱熬煮，延長加熱時間，讓紅豆慢慢吸水膨脹，建議使用電鍋悶煮2次，效果更佳。

●預先冷凍法：紅豆洗淨後泡冷水直接冷凍，利用水結成冰體積增大的原理，將紅豆組織稍微撐開，但又不破壞紅豆組織結構，使紅豆比較容易吸水膨潤。

●熱水浸泡法：紅豆洗淨後以熱水浸泡約 20 分鐘，利用浸泡過程讓紅豆預先吸水膨潤，可有效縮短後續烹煮時間。

●加壓悶煮法：紅豆洗淨後加水，置於高壓容器中加熱熬煮，利用液體在高壓條件下沸點提高、產生高溫但不沸騰的狀態，大幅加快紅豆燉煮速度。

蕭捷健指出，紅豆深紅色的外皮富含「花青素」，這是一種強效的抗氧化劑，不會輸薑黃，證實可以「抗發炎」與「對抗自由基」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法