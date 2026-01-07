自由電子報
兩性生殖

心臟病史8旬翁2度攝護腺肥大 拉開手術保留性功能

2026/01/07 14:29

85歲陳姓老翁2度攝護腺肥大，奇美醫學中心採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，降低風險。（記者吳俊鋒攝）

85歲陳姓老翁2度攝護腺肥大，奇美醫學中心採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，降低風險。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南85歲的陳姓老翁，有慢性病史，心臟也曾經動刀，年屆7旬時進行過攝護腺銩雷射切除，近來因反覆泌尿道感染，到奇美醫學中心求診，發現是良性的攝護腺肥大（BPH），考量他已高齡，且多重共病，不適合深度麻醉，院方採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，成功降低風險，術後隔天就順利出院，最重要的是還保留了性功能。

奇美泌尿外科主治醫師李高漢表示，台灣進入超高齡化社會，男性攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀更加常見，傳統手術效果顯著，但伴隨逆行性射精等副作用，且手術與麻醉時間較長，對高齡、多重共病的病人是一大挑戰。

李高漢提到，近年來，奇美泌尿外科引進了新型微創手術，包含「攝護腺拉開手術」與「攝護腺水蒸氣消融手術」，不僅手術時間、術後恢復期，以及住院天數相對較短，最重要的是保留病人的性功能，降低逆行性射精的發生機率，成為高風險族群的理想選擇。

李高漢說，陳姓老翁因反覆泌尿道感染引起頻尿、急尿、尿不乾淨再次就醫，膀胱鏡檢查顯示兩側攝護腺左右葉重新增生造成阻塞，考量他高齡又慢性病多，不適合深度麻醉，經溝通評估改採用新型微創經尿道攝護腺拉開手術，手術過程僅約10分鐘，在靜脈麻醉下順利完成，術後隔天順利出院，門診追蹤時，最大尿流速已獲改善，餘尿量減少。

李高漢指出，傳統攝護腺手術如刮除、剜除、汽化、切開手術，透過電燒或雷射執行手術，能有效減少攝護腺體積、改善排尿狀況，長期追蹤再治療率低，但可能伴隨手術中出血、逆行性射精、短暫尿失禁或尿道狹窄等症狀，且手術及麻醉時間相對較長。

而新型微創攝護腺肥大手術如水蒸氣消融手術、攝護腺拉開手術，麻醉和手術時間、術後恢復期及住院天數相對傳統手術較短，也能短期內改善排尿症狀，對於高齡或多重慢性病等不適合長時間深度麻醉病人，提供更安全且風險較低選擇，需要自費。

李高灘強調，新型微創手術能夠保留性功能，不易產生逆行性射精的問題，也讓對生活品質有高要求的年輕或中年病人更願意接受治療，但對於攝護腺中葉肥大或攝護腺體積超過80公克病人比較不適合，目前文獻資料顯示，主要風險是再治療機率略高，5年內再治療機率仍有1至2成。

